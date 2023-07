≈ BELIZE ≈ la band torna con il nuovo singolo “Varese Tuning”

Varese Tuning è il nuovo singolo dei ≈ Belize ≈, disponibile dal 30 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da The Orchard.

Varese Tuning racconta la storia di un gruppo di ragazzi e di un’amicizia ritrovata un po’ per caso, anche solo per una sera, dopo anni trascorsi lontani dalla città natale. Una di quelle amicizie che sembravano indissolubili e infinite, ma che da un momento all’atro si dissolvono fino a diventare un lontano pensiero che si fa fatica addirittura a ricordare. Basta però solo un incontro fortuito, in un momento di passaggio, per risvegliare quel sentimento profondo che unisce i vecchi amici in un’unica anima.

Dal punto di vista musicale – raccontano i ≈ Belize ≈ – abbiamo cercato di riprendere questo concetto, iniziando il brano con dei suoni e sample vocali stilisticamente più attuali, fino ad arrivare alle schitarrate distorte finali, ovvero il suono che abbiamo ascoltato di più durante gli anni del liceo.

I ≈ Belize ≈ sono una band di Varese attiva dal 2014. La band si impone inizialmente nella scena indipendente italiana con un sound ricercato ed essenziale, esplorando le varie sfaccettature della musica urban, scomponendo e ricomponendo mondi sonori influenzati dal rap, dall’elettronica e dal trip hop con suoni e stili contemporanei di derivazione pop.

Dopo aver pubblicato i primi singoli nel 2015, vengono notati dall’etichetta indipendente Ghost Records ed annoverati nel programma Babylon di Radio 2 tra i nomi più interessanti della nuova generazione. Nel 2016 presentano l’album d’esordio “Spazioperso” al MiAmi Festival, conquistano la stampa specializzata (inserito da Rockit tra i 50 dischi migliori dell’anno) e intrapreso il loro primo tour nei club e festival della Penisola.

L’anno successivo, con l’EP “Replica”, viene presentato un sound rarefatto con testi più maturi e introspettivi. Il nuovo lavoro è stato anticipato dalla pubblicazione di “Pianosequenza”, che esordisce al secondo posto della Viral 50 di Spotify Italia per poi attestarsi stabile al primo posto per due settimane. Il singolo supera il milione di streaming diventando un vero e proprio “classico” della musica indipendente italiana. L’EP contiene anche la traccia “Iride”, definita da Internazionale come “la migliore canzone d’amore tra zombie che ci sia”.

Il lavoro fatto in Replica viene poi ampliato e inserito nel secondo album “Graffiti”, pubblicato a giugno 2018. Il disco, prodotto dalla band con Giacomo Carlone (già al lavoro su “Replica”) contiene i featuring di Mecna e Generic Animal (“Non aprite quella porta”, “Barca”) e la collaborazione di Dario Faini (Dardust) nell’arrangiamento di Fisher Price.

Nel 2023 i ≈ Belize ≈ annunciano il loro ritorno sul palco, con un unico live al Woodoo Fest di Varese.