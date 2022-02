1 Station Radio, Galante: “Spalletti maestro di calcio, può allenare Real Madrid o la Nazionale”

Ai microfoni di 1 Stadion Radio è intervenuto l’ex difensore Fabio Galante. Quest’ultimo ha parlato dell’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e di un suo possibile futuro su una delle panchine più prestigiose al Mondo.

“È un allenatore che ovunque è stato, è stato protagonista. Secondo me può andare ad allenare anche la Nazionale o il Real Madrid, ha esperienza e gestisce bene le situazioni“.

“Secondo me è un maestro di calcio ed un esempio per tanti giovani allenatori che vogliano intraprendere la carriera. C’è da ammirarlo e guardarlo come allena e come parla”.

Per Galante, quindi, il mister del Napoli può ambire alle panchine più prestigiose. Difficile, in ogni caso, che ciò si avveri al termine di questa stagione dal momento che il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a rinnovargli il contratto e confermarlo sulla panchina partenopea per altri due anni.

Galante ha infine dichiarato: “Giocare senza Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne ed altri, non è facile“.