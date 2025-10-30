100 milioni dal Manchester United per un giocatore del Napoli, ma poi…

I partenopei rifiutarono un’offerta praticamente irrinunciabile per un ex calciatore azzurro da parte del Manchester United. I red devils arrivarono ad offrire circa 100 milioni di euro per un difensore partenopeo, con un rifiuto arrivato poi da parte della società di Aurelio De Laurentiis

Kalidou Koulibaly e il retroscena della mancata cessione

Il centrale di difesa senegalese sarebbe potuto partire da Napoli già quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti. Il Manchester United, infatti, aveva offerto circa 100 milioni di euro per il difensore ex Napoli, con l’offerta che è stata poi rifiutata e rispedita al mittente.

Il motivo? Carlo Ancelotti stimava tantissimo il difensore africano, a tal punto da aver posto un veto sulla sua cessione. Il problema? Il giorno dopo, Carlo Ancelotti avrebbe potuto le dimissioni dal suo ruolo come allenatore del Napoli nel caso in cui il senegalese se ne fosse andato.

Koulibaly rivela il retroscena

Intervenuto al Podcast Zack en Roue Libre, Koulibaly ha detto: “Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Ancelotti arriva e mi dice: ‘Sono venuto qui per vincere il campionato: tu cosa vuoi fare?’. E gli rispondo: ‘Io voglio andar via, perché?’. Mi dice di sapere dell’offerta, ma che non sarei partito altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo”.