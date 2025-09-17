mercoledì, Settembre 17, 2025
Calcio

SSC Napoli in Champions League, l’obiettivo sono le semifinali ed un bottino da quasi 100 milioni

de laurentiis berenguer osasuna
Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

La nuova Champions League non è solo un palcoscenico sportivo, ma anche un’enorme macchina economica. Per il Napoli, il ritorno nel torneo più prestigioso al mondo rappresenta un vero e proprio tesoro. Anche nella peggiore delle ipotesi, chiudere il supergirone all’ultimo posto senza neanche un punto, gli azzurri incasserebbero oltre 43 milioni di euro.

La somma si articola in varie voci: 18,62 milioni garantiti dall’accesso alla fase a gironi, 15,68 milioni derivanti dalla cosiddetta “quota europea” legata al mercato dei diritti televisivi continentali, altri 8,97 milioni che rientrano nella “quota non europea”, ovvero il premio calcolato sul ranking storico del club, e infine 275mila euro frutto del piazzamento nella classifica stagionale.

NAPOLI, IL SOGNO DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS E’ PUNTARE ALLE SEMIFINALI DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE CHE GARANTIREBBERO UN BOTTINO DA QUASI 100 MILIONI DI EURO

Ma questi sono soltanto i numeri “di base”. Se si aggiungono i premi per i risultati sul campo il bottino può crescere a vista d’occhio. Senza dimenticare i bonus legati all’accesso agli ottavi, ai quarti, alle semifinali e, chissà, alla finale: superando ogni turno, il Napoli potrebbe avvicinarsi a quota 100 milioni di euro complessivi.

