100 milioni per Osimhen, due nomi per sostituirlo: “Il Napoli pensa anche a Scamacca”

Con l’annuncio di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli ha iniziato ufficialmente il mercato estivo 2022. Aurelio De Laurentiis ha l’obiettivo di rifondare e rinforzare la squadra per la prossima stagione, prendendo sempre in considerazione le possibili offerte per i calciatori presenti in squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, Victor Osimhen sarebbe finito nel mirino di diversi top club inglesi disposti ad arrivare fino a 100 mln di euro.

Con il suo profilo Twitter, l’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato del Napoli e dei possibili successori del nigeriano.

“Il Napoli pensa a Armando Broja, albanese del Southampton ma di proprietà del Chelsea ma guarda anche in casa Sassuolo, seguendo Gianluca Scamacca che può essere il possibile sostituto di Victor Osimhen, che potrebbe partire in caso di un’offerta di 100 milioni“.

“I club inglesi come Manchester United, Newcastle e Arsenal sono seriamente interessati“.