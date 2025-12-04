Assente dal lavoro al comune viene sorpresa a ristorante e licenziata. Ora deve essere risarcita con 15mila euro

Scoppia la polemica nel Comune di Curtarolo. Un’impiegata pubblica, assente dal lavoro per malattia, è stata beccata a ristorante, fuori dagli orari di reperibilità.

Cos’è accaduto? Le telecamere di sorveglianza pubblica più e più volte hanno ripreso la donna con atteggiamenti incompatibili a quanto scritto nel certificato medico, presentato presso il luogo dove era occupata. In una delle registrazioni, si intravede addirittura la dipendente passeggiare incurante, davanti allo stesso Comune, nelle ore in cui avrebbe dovuto stare a casa; in attesa di un controllo medico.

Ma non è finita qui. Un suo collega l’ha ripresa mentre pranzava insieme ad altre due donne, anche loro impiegate pubbliche e date per malate, al tavolo di un ristorante. Il video in questione è stato inoltrato direttamente alla Sindaca Martina Rocchio.

L’impiegata pubblica è stata licenziata. Per motivare la decisione presa, sono state allegate anche altre registrazioni. Nei filmati l’imputata, durante l’orario lavorativo, usciva dagli uffici e vi rientrava, senza rendere noti i suoi movimenti.

La donna, in questione, ha fatto ricorso all’Autorità Garante. L’Istituto ha ritenuto che le modalità di acquisizione del materiale e la successiva utilizzazione dello stesso non siano state idonee. Data la presunta violazione della privacy, i dipendenti del Comune dovranno risarcirla. La sanzione prevista è del valore di 15 mila euro.