150 casi di HHT in Campania: dal sangue del naso all’ictus, ecco come riconoscerla

Accertati ufficialmente 150 casi di persone affette HHT in Campania. Tra i sintomi più evidenti c’è l’epistassi, ma questa malattia può addirittura arrivare all’ictus o all’aneurisma

Arriva in Campania ufficialmente l’HHT, ma questa non sembra essere una buona notizia a livello sanitario. Infatti, questa rara malattia è già arrivata ad infettare 150 persone, già accertate, con il numero che potrebbe salire addirittura sui 1000 individui.

Molti pazienti non sanno di esserne affetti, come sottolineato dall’associazione ONLUS HHT Italia: “Siamo impegnati a diffonderne la conoscenza. Solo facendo prevenzione, si riescono a prevenire le manifestazioni più severe e le complicanze mortali”.

Cos’è l’HHT?

La HHT, o anche conosciuta come la teleangectasia emorragica ereditaria, è una malattia ereditabile che si presenta con una malformazione dei vasi sanguigni, che arrivano a diventare fragili e propensi al sanguinamento. Si rileva tramite la cute e su pareti di bocca, naso e intestino.

Essa può partire attraverso il sanguinamento del naso, ma anche dalla presenza di vasi sanguigni dilatati sulle labbra o sulla lingua. Questi episodi possono essere fermati attraverso trasfusioni di sangue, se è stata causata anemia, o tramite somministrazioni di ferro. Durante un evento, oggi, l’associazione ONLUS HHT Italia ha parlato in occasione della celebrazione della giornata per le malattie rare. Ecco cosa hanno detto: “Nessuna malattia rara è più importante di un’altra si tratta di un mondo variegato ed ancora ampiamente sconosciuto, di cui fa parte anche l’HHT”.

“Stiamo lavorando – come ha spiegato il coordinatore HHT Onlus della Regione Campania – fare in modo che anche la Campania si connetta alla rete dei centri di riferimento in modo che i pazienti campani possano eseguire screening e follow up sul territorio: insieme alla squadra del Professor Giuseppe Limongelli, docente Associato di Cardiologia presso l’Università degli Studi della Campania e Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania, stiamo individuando un team di professionisti che possano dialogare proficuamente con i Centri di Eccellenza Italiani per l’HHT (Policlinico di Bari, San Matteo di Pavia e Ospedale Maggiore di Crema). Pensiamo di poter raggiungere tale obiettivo entro la fine del 2025. Tutti questi obiettivi, ambiziosi ma realizzabili, possono essere raggiunti solo con un impegno condiviso e allargato e contando sulla sensibilità anche di chi non è direttamente coinvolto”.