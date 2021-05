Grande Fratello Vip: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò preparano un dolce insieme

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno festeggiato due mesi di storia d’amore insieme ultimamente. Inoltre hanno anche da poco subito uno scherzo de Le Iene. Sono sempre più vicini e affiatati ed inoltre hanno convissuto per breve tempo nella casa di lui a Milano. Rosalinda però nel frattempo ha deciso di prendere casa da sola per non affrettare troppo i tempi.

Anche se attualmente vivono in due case separate sono molto vicini e trascorrono gran parte del tempo libero divertendosi. Nelle ultime ore hanno deciso di preparare un tiramisù light, ma le cose non sembrano essere andate per il verso giusto. Andrea Zenga ha infatti raccontato:

“Niente ragazzi, non siamo molto fortunati con le dirette sui dolci perchè si è bloccata, ma sono riuscito a salvarla, quindi la trovate nella mia griglia profilo”. Insomma alla fine è riuscito a mostrare il suo dolce finito.

LE PAROLE DI ANDREA ZENGA – Una volta terminato il dolce, Andrea Zenga ha mostrato con fierezza il tiramisù appena terminato, ma ha spiegato cosa è accaduto in casa durante la preparazione del dolce. Situazione tavolo: molto male […] Ho sporcato un pochetto ma adesso pulisco”.

IL NUOVO TRAGUARDO DI ANDREA ZENGA – Andrea Zenga ha annunciato ai suoi fan di star vivendo un altro grande traguardo e di essere orgoglioso: “Venerdì alle 22.00 è confermata la diretta con mio papà e stavolta ci sarà un super ospite che io sono emozionatissimo di ricevere perché è un ex calciatore molto molto famoso quindi sono contentissimo”. L’ex gieffino però non ha svelato l’identità del suo ospite famoso.