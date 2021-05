Uomini e Donne: Luigi Mastroianni parteciperà al Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip è già terminato da tempo. Eppure già si parla della prossima edizione che partirà ad autunno. Andrea Zelletta aveva parlato di un provino fatto da Luigi Mastroianni, un ex tronista di Uomini e Donne, per il Grande Fratello Vip. Luigi però al settimanale ”Mio” ha spiegato la sua versione dei fatti.

LE PAROLE DI LUIGI MASTROIANNI – Luigi Matroianni ha dichiarato: “Il GF? Per ora no, ma comunque Andrea si è spiegato male. Il mio nome era stato preso in considerazione, ma non ho mai fatto i casting”. Dopo la sua avventura a Uomini e Donne, Luigi Matroianni si è dedicato al mondo dei social. Non ha mai dimenticato però, l’amore per la sua famiglia e suo fratello.

Il Grande Fratello Vip, potrebbe essere però un’esperienza che lo aiuterebbe ad arricchire ancora di più il suo percorso nel mondo della tv. “Adesso forse mi butterei”. Sul web stanno già circolando dei nomi sui possibili concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione.

LE DIFFICOLTà DI LUIGI MASTROIANNI – Il rapporto di Luigi Mastroianni e Salvo, suo fratello disabile, è molto speciale. “Le difficoltà sono iniziate quando Salvo si è affacciato alla società”, ha dichiarato Luigi durante un’intervista. Ma il loro rapporto è rimasto sempre quello di un tempo e Luigi affronta con il fratello tutte le situazioni.

Insomma a quanto pare per Luigi Mastroianni non ci sarà l’opportunità del Grande Fratello Vip, anche se potrebbe essere un ulteriore esperienza che lo formerebbe. Non sappiamo quali saranno i suoi prossimi progetti nel mondo della tv, sicuramente sul web è molto noto e conta numerosi fan.