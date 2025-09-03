Napoli, Baridò pronto a stupire: si unirà anche alla prima squadra, ieri la prima cena napoletana

Francisco Baridò è uno degli ultimi acquisti portati a termine dal Napoli in questa brillante campagna di calciomercato estiva. Il giovane argentino è stato strappato alla Juventus per una cifra che si aggira intorno al milione di euro e ha già raggiunto la città per cominciare il suo percorso all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Baridò non sarà un rinforzo destinato esclusivamente alla Primavera. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni, limite massimo consentito ai minorenni, con opzione di rinnovo. Il suo percorso prevederà impegni con la formazione giovanile, anche in Youth League, ma non è escluso che possa avere spazio e convocazioni con la prima squadra in alcune occasioni alla corte di Antonio Conte. Manna lo conosce bene e ne avrà sicuramente parlarlo bene al mister partenopeo curioso di scoprire il suo potenziale.

PRIMA CENA NAPOLETANA PER IL NEO ACQUISTO DEL CLUB AZZURRO: E’ ARRIVATO DALLA JUVENTUS DURANTE L’ULTIMO GIORNO DI MERCATO ESTIVO

“La prima foto di Francisco Barido da giocatore del Napoli insieme al suo agente Marco Sommella. Il talento classe 2008 ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030”, ha scritto sul suo profilo X il giornalista Nicolò Schira.