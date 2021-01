1727wrldstar, conosciuto per il video “Fratellì” è stato arrestato: accuse gravissime

Algero Corretini, in arte 1727wrldstara e autore del video divenuto virale “Ho preso il muro fratellì”, è stato arrestato. Stando a quanto emerso, le accuse mosse all’influencer sono gravissime.

AGGREDITA LA FIDANZATA – Da quanto rivelato, il tutto è accaduto il 23 gennaio. Sabato il rapper, che su Instagram conta 200 Mila follower, è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Galeria per aver aggredito la compagna. Durante la serata di venerdì, la madre della ragazza ha ricevuto un messaggio in cui la figlia le chiedeva aiuto. La donna ha subito avvertito il Numero Unico delle Emergenze.

Secondo le ricostruzioni fatte, il tutto ha avuto inizio il venerdì mattina. La coppia avrebbe iniziato a litigare per futilità, ma da una semplice discussione, l’uomo avrebbe iniziato ad aggredire la fidanzata. La ragazza sarebbe poi fuggita, ma raggiunta poco dopo dal compagno, entrambi nudi. Una volta tornati nell’appartamento, l’aggressione sarebbe continuata. Stando a quanto raccontato a RomaToday dai carabinieri coordinati dal comandante Fabio Rosati, l’influencer avrebbe utilizzato anche una spranga.

Giunti sul posto, le forze dell’ordine avrebbero trovato dentro la casa di Algero 45 grammi di marijuana, degli anabolizzanti e un timbro di un medico, quest’ultimo utilizzato per falsificare delle ricette mediche. Alle accuse di maltrattamenti familiari e lesioni personali aggravate, si aggiungerebbe anche quella di ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti.

La ragazza sarebbe stata poi trasportata subito in ospedale in condizioni gravi. Fortunatamente, nonostante le lesioni e i traumi, la giovane non è in pericolo di vita. Per i medici la prognosi è di un mese per una lesione del timpano e una costola fratturata. Per vedere una foto di lui, clicca qui.