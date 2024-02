Griezmann infortunato: le condizioni di Le Petit Diable

Il destino dell’Atletico Madrid rimane sospeso dopo l’infortunio di Antoine Griezmann nella partita di Champions League contro l’Inter dello scorso 20 febbraio. La stella francese ha riportato una problema alla caviglia di lieve entità, come confermato ufficialmente dal club attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

Il momento cruciale è avvenuto al 78º minuto del match al Meazza, quando Griezmann è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il comunicato del club spiega che l’attaccante ha subito una moderata distorsione alla caviglia, secondo la valutazione dello staff medico. Il numero 7 è ora in attesa di ulteriori sviluppi sulla sua condizione fisica.

La notizia getta un’ombra di incertezza sulle prossime partite dell’Atletico Madrid, specialmente considerando la prossima sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter, programmata per il 13 marzo al Wanda Metropolitano. Prima di questo appuntamento cruciale, Griezmann dovrebbe scendere in campo per altre quattro partite cruciali: contro l’Almeria sabato 24, il Bilbao il 29 per la semifinale di Coppa del Re, il Betis il tre marzo e il Cadice il 9 marzo.

Griezmann è stato un elemento trainante per la squadra di Simeone durante tutta la stagione, dimostrandosi un vero fuoriclasse. I suoi numeri impressionanti lo confermano: 36 presenze, 18 gol e 7 assist fino ad ora. La sua assenza potrebbe rappresentare una sfida notevole per l’Atletico Madrid, soprattutto nei momenti cruciali della stagione.

La speranza resta che il talento francese possa recuperare in tempo per tornare in campo e guidare la sua squadra verso il successo, sia in campionato che nelle competizioni europee. Tuttavia, fino a quando non saranno forniti aggiornamenti sul suo stato di salute, l’incertezza continuerà a circondare il futuro della stagione dell’Atletico Madrid.