Inter, in attesa del colpo Hermoso

Mario Hermoso, un nome che sta rapidamente emergendo nell’agenda del calciomercato dell’Inter. Con la vittoria imminente dello scudetto numero 20 in vista, il club nerazzurro non intende sedersi sugli allori ma guardare al futuro, puntando a consolidare la propria forza anche sul mercato dei trasferimenti. A capo di questa strategia, come spesso accade, ci sono Beppe Marotta e Piero Ausilio, noti per la loro abilità nel cogliere opportunità, specialmente quando si tratta di giocatori in scadenza di contratto. E in questa direzione, il nome di Mario Hermoso risplende con sempre maggior intensità.

Mario Hermoso è un difensore centrale spagnolo, classe 95′. La sua versatilità gli consente di adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro, conferendogli una flessibilità preziosa sul campo. Dotato di un eccellente senso della posizione e di una buona tecnica individuale, Hermoso è un giocatore che sa leggere il gioco con intelligenza, anticipando le mosse degli avversari e contribuendo alla costruzione del gioco dalla difesa.

La carriera di Hermoso ha visto diversi momenti significativi. Dopo aver fatto parte del settore giovanile del Real Madrid, ha trovato la sua prima vera opportunità di emergere con il RCD Espanyol, dove ha mostrato le proprie capacità e attirato l’attenzione su di sé. Il suo successo con l’Espanyol lo ha portato a essere notato da club di maggior prestigio, e nel 2019 ha fatto il grande salto trasferendosi all’Atletico Madrid, con cui ha vinto un campionato nella stagione 2020-2021.

Con i Colchoneros, Hermoso ha continuato a crescere e a confermarsi come uno dei talenti emergenti della difesa spagnola. Ha contribuito al successo del club in varie competizioni, dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Tuttavia, nonostante il suo valore, il suo contratto con l’Atletico Madrid giunge ora al termine, aprendo le porte a nuove opportunità.

Secondo quanto riportato da AS, l’Inter ha già avviato i contatti con gli agenti di Hermoso, manifestando un forte interesse nel portarlo a Milano. La prospettiva di un trasferimento a parametro zero ha reso il giocatore un obiettivo ancora più allettante per i nerazzurri. Si dice che l’Inter abbia formulato una proposta contrattuale allettante per il difensore spagnolo: un contratto quadriennale con un ingaggio di circa 5 milioni netti all’anno, oltre a bonus che potrebbero incrementare ulteriormente il suo compenso.

Nonostante le proposte provenienti anche dalla Premier League, sembra che Hermoso sia incline a valutare seriamente l’opportunità di unirsi all’Inter. Il club milanese, a sua volta, è fiducioso di poter concludere positivamente questa trattativa, aggiungendo così un tassello di qualità alla propria difesa in vista delle sfide future sia a livello nazionale che internazionale.