Il 2025 sarà il secondo anno più caldo: i dati sulle temperature globali

Il 2025 potrebbe essere il secondo anno più caldo di sempre. È quanto emerge dai dati raccolti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio di monitoraggio climatico del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus.

L’ANNO PIÙ CALDO DI SEMPRE – Dalle temperature medie globali raggiunte fino ad oggi, il 2025 risulta il secondo anno più caldo di sempre a pari merito con il 2023. Al primo posto rimane il 2024, che risulta essere l’anno più caldo in assoluto.

Samantha Burgess, responsabile strategico per il Clima, ha così commentato quanto emerso dall’indagine:

“A novembre, le temperature globali erano di 1,54 gradi superiori ai livelli preindustriali e la media triennale 2023-2025 è sulla buona strada per superare per la prima volta gli 1,5 gradi centigradi. Questi traguardi non sono astratti: riflettono il ritmo accelerato del cambiamento climatico e l’unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra”.

Che questo novembre sia stato il terzo più caldo di sempre emerge anche dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito soprattutto il Sud-est asiatico: solo a novembre, le violente inondazioni in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia hanno causato almeno mille vittime.