2025, verso l’abolizione del tolc di medicina

In vista dell’2025 sono previste tante novità. L’onda del cambiamento coinvolgerà anche uno dei settori più ambiti, soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di quello per il percorso di studi di medicina.

La nuova proposta fatta dalla Commissione Istruzione del Senato vede come oggetto principale l’abolizione del test a crocette, in vigore negli ultimi anni. In sostituzione di questa metodologia molto discussa per vari motivi, è stato elaborato un nuovo piano; la cui attuazione è prevista già per l’anno prossimo. In cosa consiste?

Gli studenti interessati al percorso di studi di medicina, odontoiatria e veterinaria riceveranno una valutazione dopo sei mesi dall’inizio dei corsi. In base ai risultati degli esami fatti fino a quel momento, verrà assegnato loro un determinato punteggio nella graduatoria nazionale. Per coloro che si troveranno in basso alla lista, i crediti formativi ottenuti in quell’arco di tempo saranno ritenuti validi per iscriversi ad altri corsi di laurea. Si tratta, dunque, di un cambiamento radicale.

Attualmente i posti disponibili sono 25.000; un numero non definitivo, ma che probabilmente è destinato ad aumentare, così com’è avvenuto già in passato. Francesco Zaffini, presidente della Commissione si è pronunciato a riguardo dicendo: “È un numero che però sta crescendo moltissimo: da 14mila l’abbiamo portato a 20mila, quest’anno sarà a 25mila, l’anno prossimo potrebbe arrivare a 30mila come potrebbe rimanere a 25mila, è un numero che tiene conto di una programmazione fatta con le Regioni, con il Ministero dell’Università”.

Inoltre, ha tenuto a precisare: “Noi abbiamo delegato il governo ad abolire il test d’ingresso e a trasformarlo in un percorso valutativo del primo semestre. Questo è quello che avevamo promesso e questo è quello che facciamo”.