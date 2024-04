Inter: la sfida per arrivare ad Alessandro Buongiorno

Il mercato estivo del calcio italiano si sta già scaldando, e uno dei nomi che sta attirando l’attenzione è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Il giovane classe 1999 ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e versatilità in campo, mettendo in mostra un’ottima stagione con la maglia granata, durante la quale ha siglato tre reti in 21 presenze.

Tuttavia, Buongiorno non è passato inosservato solo alle grandi squadre italiane. Oltre a Inter, Milan e Juventus, che hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti, anche club stranieri stanno bussando alla porta per aggiudicarsi il talento del difensore torinese.

Ma Urbano Cairo, presidente del Torino, non è disposto a cedere il proprio gioiello ad un prezzo troppo basso. Il cartellino di Buongiorno è valutato non meno di 40 milioni di euro, e questa cifra potrebbe aumentare ulteriormente nel corso dei negoziati. Il Torino potrebbe anche richiedere contropartite tecniche per facilitare l’affare, complicando ulteriormente la situazione per le squadre interessate.

Le ultime ore hanno portato anche sondaggi dall’estero, con il Tottenham che emerge come uno dei potenziali acquirenti. Il club inglese, già protagonista di operazioni di mercato in Italia, potrebbe essere disposto a investire su Buongiorno, anche se è da considerare la possibilità di lasciarlo un altro anno a Torino prima di trasferirlo in Premier League.

Insomma, il futuro di Alessandro Buongiorno è avvolto da un’aura di incertezza, con molte squadre pronte a contenderselo e una valutazione del suo cartellino che continua a salire. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e dove il talentuoso difensore finirà per giocare nella prossima stagione.