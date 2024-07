Inter: Marotta già al lavoro sui parametri zero del 2025

L’Inter guarda al futuro con ambizione e, sotto la guida esperta di Giuseppe Marotta, sta già pianificando le mosse per il mercato dei parametri zero del 2025. Il dirigente nerazzurro, noto per la sua abilità nel concludere affari vantaggiosi senza esborsi di trasferimento, ha una lunga lista di nomi sul suo taccuino. Ma quali sono i precedenti colpi di Marotta che fanno sognare i tifosi dell’Inter?

Marotta, nella sua carriera, ha dimostrato un occhio infallibile per individuare giocatori di grande valore a costo zero. Questi affari non solo hanno rafforzato le squadre che ha gestito, ma hanno anche spesso cambiato le sorti dei club. Uno dei colpi più celebri di Marotta è stato l’acquisto di Andrea Pirlo dalla Milan nel 2011. Pirlo, ormai considerato “a fine carriera” da molti, si è rivelato il fulcro del centrocampo della Juventus, contribuendo significativamente alla conquista di quattro Scudetti consecutivi e alla rinascita del club bianconero.

Un altro affare leggendario è stato l’ingaggio di Paul Pogba dal Manchester United. Arrivato come giovane promessa, Pogba è cresciuto enormemente sotto la guida di Antonio Conte e poi di Massimiliano Allegri, diventando uno dei centrocampisti più desiderati al mondo. La sua successiva vendita al Manchester United per una cifra record ha sottolineato l’abilità di Marotta nel creare valore.

Marotta ha dimostrato la sua capacità di scovare talenti emergenti con l’acquisto a parametro zero di Kingsley Coman dal Paris Saint-Germain. Sebbene Coman abbia trascorso solo una stagione con la Juventus, è stato poi ceduto al Bayern Monaco, dove ha continuato a crescere e a imporsi come uno dei migliori esterni d’Europa.

Ora, con l’Inter, Marotta continua a dimostrare la sua abilità nel mercato dei parametri zero. Basti pensare ai diversi Mkhitaryan, Thuram, Calhanoglu, Godin, Onana e Sanchez e ai probabili futuri arrivi di Taremi e Zielinski. Secondo l’articolo di FC Inter 1908, il dirigente sta già puntando su una serie di giocatori in scadenza di contratto nel 2025. Tra i nomi sul taccuino di Marotta ci sono giocatori di altissimo livello come Yukinari Sugawara, Aaron Wan-Bissaka, Yan Couto, Lutsharel Geertruida, Kurt Zouma, Jonathan Tah e Olivier Boscagli.

Sugawara è un terzino destro giapponese che ha impressionato con la sua capacità difensiva e offensiva in Eredivisie. Il suo contratto con l‘AZ Alkmaar, rendendolo un obiettivo interessante per rafforzare la fascia destra dell’Inter. Wan-Bissaka, conosciuto per la sua solidità difensiva, potrebbe diventare un’ottima aggiunta per la difesa nerazzurra. La sua esperienza in Premier League lo rende un candidato ideale per il sistema di gioco dell’Inter. Giovane talento brasiliano, Yan Couto è un terzino destro con un grande potenziale offensivo. Attualmente al Manchester City, potrebbe essere un investimento a lungo termine per l’Inter. Geertruida è un difensore versatile in grado di giocare sia come centrale che come terzino destro. La sua crescita nel Feyenoord ha attirato l’attenzione di diversi top club europei e proabilmente potrebbe essere ceduto in questa sessione. Zouma porta esperienza e fisicità al centro della difesa. La sua esperienza in Premier League e la sua abilità nei duelli aerei potrebbero essere fondamentali per l’Inter. Tah è un difensore centrale tedesco noto per la sua robustezza e affidabilità. La sua presenza fisica e la sua capacità di impostare il gioco dalla difesa lo rendono un obiettivo ideale. Boscagli è un difensore centrale francese con buona tecnica e visione di gioco. La sua esperienza in Eredivisie con il PSV potrebbe essere utile per aggiungere qualità e profondità alla difesa nerazzurra.