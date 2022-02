“25 milioni più quattro giocatori”, il Napoli fa sul serio per Scamacca

Secondo Emanuele Cammaroto, De Laurentiis sarebbe disposto a follie pur di avere Scamacca a Napoli la prossima stagione

Il Napoli sembra volerci provare a tutti i costi per Gianluca Scamacca. Nonostante l’Inter sia in netto vantaggio, i partenopei sembrano non demordere e avrebbero l’offerta per provarci.

Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a spendere 25 milioni, inserendo 4 calciatori a scelta del Sassuolo. Neroverdi che avrebbero già interesse in qualche prospetto, dunque la trattativa potrebbe andare a buon fine.

Le parole di Cammaroto su Napoli Magazine

Emanuele Cammaroto scrive nel dettaglio la situazione, evidenziando come il Napoli sia altamente interessato al calciatore della nazionale italiana. Qui di seguito parte di quello che Cammaroto ha scritto sulla faccenda.

“Scamacca è più di una semplice idea e il Napoli sta provando a inserirsi nella corsa al bomber del Sassuolo. L’Inter è in vantaggio ma non ha ancora chiuso l’affare. Aurelio De Laurentiis studia una prima proposta al Sassuolo. L’idea è quella di offrire 25 milioni più una contropartita tecnica che possa spingere la valutazione complessiva sui 40 milioni, in linea cioè con le valutazioni fatte dal Sassuolo. Già detto del gradimento dei neroverdi per i vari Zanoli e Gaetano, il discorso potrebbe allargarsi a Petagna e/o Ounas”.

Tutto quindi dipenderà dal Sassuolo, che potrebbe scegliere di accettare clamorosamente l’offerta del Napoli. L’Inter resta però, come detto, la concorrente più agguerrita. Potrebbe puntare sull’inserimento di Pinamonti oltre che cash, tutto dipenderà dunque dalla volontà del calciatore. La Juventus si è decisamente defilata e improbabile spenda 40 milioni per un vice Vlahovic.