3 consigli di esperti che investono in criptovalute

Nel mercato delle criptovalute, è sempre un giorno di notizie, dai titoli dei giornali agli highlight dei social media. Alcune valute come Bitcoin, Ethereum e Altcoin sono coperte e forse sovraesposte mentre altre restano nell’ombra pur offrendo delle soluzioni efficaci.

Per alcuni, il trading di criptovalute è un’attività finanziaria lucrativa. Per altri e’ una gran perdita di denaro e tempo.

Di seguito riportiamo tre consigli di alcuni esperti che investono in criptovalute.

1. Gestisci il rischio

In altre parole, non investire più di ciò che puoi permetterti di perdere.

Le criptovalute presentano molti più rischi che gli investimenti tradizionali.

Non è facile separare i consigli genuini sulle criptovalute dalle truffe; ci sono molti squali là fuori che aspettano di prendere i tuoi soldi. Nel 2020, secondo il servizio di allarme antifrode britannico Action Fraud, le segnalazioni di truffe sugli investimenti in criptovalute sono aumentate del 57% rispetto all’anno precedente.

Volatilita’. Le criptovalute sono note per essere estremamente volatili. Se cerchi un investimento stabile e sicuro, stai alla larga dalle criptovalute

Le criptovalute sono note per essere estremamente volatili. Se cerchi un investimento stabile e sicuro, stai alla larga dalle criptovalute Valore di fondo. Alcune criptovalute supportano un processo o delle necessità tecniche che potrebbero dare dei buoni frutti a coloro che hanno investito. Altre, sono completamente spazzatura. Prova a guardare il progetto in modo critico. Quanti utenti ha? Quale problema risolve?

Alcune criptovalute supportano un processo o delle necessità tecniche che potrebbero dare dei buoni frutti a coloro che hanno investito. Altre, sono completamente spazzatura. Prova a guardare il progetto in modo critico. Quanti utenti ha? Quale problema risolve? Rischio di hacking. Il grande numero di nuove piattaforme nate negli ultimi anni nasconde un prospettiva poco rassicurante. Non tutte sono sicure e il furto di circa 600 milioni in asset cripto dalla piattaforma Poly Network ne e’ un esempio recente.

2. Diversifica

Non conviene investire troppo in una sola criptovaluta. Anche perché questo aumenta il rischio in maniera notevole. Come per le azioni e i titoli, distribuisci il tuo denaro tra diverse valute digitali.

Questo significa che non rischi di essere sovraesposto se una di esse dovesse crollare in valore – specialmente perché i prezzi di mercato di questi investimenti sono altamente volatili.

Ce ne sono migliaia tra cui scegliere, quindi fai la tua ricerca. Considera in maniera critica quale problema risolve o perché la gente investe in quella criptovaluta. E’ saggezza o speculazione finanziaria?

3. Definisci la tua strategia

Questo punto e’ importante ma spesso sottovalutato.

Decidi se vuoi investire in termini speculativi o come investimento nel lungo termine. Scegli di investire tramite web browser o app di trading crypto . Entrambe le alternative offrono pro e contro.

Un esempio di strategia di lungo termine e’ il punto di vista di Elon Musk che afferma «La vera battaglia sarà tra monete tradizionali e cripto. Io supporto queste ultime».

Conclusioni

Ricorda che questi sono solo tre dei consigli che arrivano dagli esperti che investono nel mondo crypto e più in generale nel mondo della finanza. Ogni investimento ha un rischio e un potenziale rendimento che potrebbe essere positivo o negativo.

Le cripto valute non sono necessariamente migliori o peggiori di altri investimenti come l’investimento azionario o gli indici, Tuttavia, hanno delle caratteristiche che le rendono uniche rispetto agli investimenti più tradizionali.