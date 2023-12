30 canzoni per Sanremo 2024

Continua la corsa verso la Settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, l’ultima condotta e diretta da Amadeus, in diretta, dal 6 al 10 febbraio 2024, su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

Ieri, 19 dicembre 2023, dopo la lunghissima finale di Sanremo Giovani, trasmessa su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, sono stati decretati i tre artisti vincitori, che si aggiungeranno ai 27 Big in gara e avranno la grande opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston, presentando ciascuno un brano inedito.

Su 12 concorrenti finalisti, sono stati selezionati, con Effetti speciali, i bnkr44, una band toscana urban-pop, con Occhi tristi, i Santi Francesi, primi classificati di XFactor16, e, con Boulevard, Clara, vincitrice assoluta della serata, conosciuta dal pubblico come la trapper milanese Crazy J, nella terza stagione della serie di successo Mare fuori.

L’esibizione dal vivo dei giovani partecipanti è stata sottoposta al giudizio della Commissione musicale, presieduta dallo stesso direttore artistico del Festival, Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il Maestro Leonardo De Amicis.

Durante la serata, inoltre, i 27 artisti protagonisti della kermesse hanno svelato, di persona, i titoli delle canzoni con cui gareggeranno. Alessandra Amoroso canterà Fino a qui, Alfa Vai!, Angelina Mango La noia, Annalisa Sinceramente, BigMama La rabbia non ti basta, Dargen D’Amico Onda Alta, Diodato Ti muovi; Emma Apnea, Fiorella Mannoia Mariposa, Fred De Palma Il cielo non ci vuole, Gazzelle Tutto Qui, Geolier I p’ me, tu p’ te, Ghali Casa mia. Il Tre si esibirà in Fragili, Il Volo in Capolavoro, Irama in Tu No, La Sad in Autodistruttivo, Loredana Bertè in Pazza, Mahmood in Tuta Gold, Maninni in Spettacolare; Mr. Rain in Due Altalene, Negramaro in Ricominciamo tutto, Renga Nek in Pazzo di te, Ricchi e Poveri in Ma non tutta la vita, Rose Villain in Click Boom, Sangiovanni in Finiscimi e i The Kolors in Un ragazzo, una ragazza.

Si conoscono già anche i titoli dei brani con cui i vincitori di Sanremo Giovani si uniranno ai Big. I bnkr44 presenteranno Governo punk, i Santi Francesi L’amore in bocca, mentre Clara Diamanti Grezzi.

Adesso che l’elenco dei partecipanti è al completo e i titoli delle canzoni sono stati rivelati, la curiosità ricade tutta sull’acquisto dei biglietti, che ancora non sono disponibili. Probabilmente saranno messi in vendita da gennaio. Anche sul costo non ci sono informazioni ma, se dovessero essere confermati i prezzi della scorsa edizione, la cifra si aggirerebbe intorno ai 672 euro, per un posto in galleria, e ai 1.290 euro, per uno in platea. Non è possibile acquistare il biglietto per una sola serata; il prezzo è infatti complessivo di tutte e cinque le giornate della manifestazione.

Non resta che avviare il conto alla rovescia e augurare, a tutti i cantanti in gara, un festival indimenticabile.