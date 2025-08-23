Sassuolo 0-2 Napoli, gli azzurri giocano di squadra: un nuovo acquisto già divide i tifosi

Il Napoli conquista tre punti preziosi sul campo del Sassuolo, imponendosi con un netto 0-2 che conferma il buon avvio di stagione della squadra di Antonio Conte. Una prestazione solida, fatta di attenzione difensiva e cinismo sotto porta, ha permesso agli azzurri di archiviare la pratica senza eccessivi patemi.

A segno i soliti protagonisti della manovra offensiva, capaci di colpire nei momenti chiave del match e di gestire poi il ritmo della gara. La squadra, pur non brillando sempre sul piano dello spettacolo, ha mostrato concretezza e determinazione, qualità che stanno diventando marchio di fabbrica della nuova gestione tecnica.

Sotto i riflettori, però, finisce la prova di Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato in estate per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, si è battuto con generosità, cercando di fare da punto di riferimento in avanti e lottando su ogni pallone. Tuttavia, la sua prestazione non ha convinto del tutto una parte della tifoseria, che sui social non ha risparmiato critiche. Commenti come “30 milioni per un mezzo bidone” o “Eravamo abituati a Osimhen ed Higuain, ora abbiamo Lucca” raccontano un malcontento diffuso tra chi si aspettava un impatto più immediato.

Conte, dal canto suo, ha ribadito di credere nel progetto tecnico che coinvolge il centravanti, consapevole che l’adattamento richiede tempo e fiducia. Per il Napoli, l’importante resta aver trovato continuità di risultati: la sfida di Reggio Emilia conferma che il gruppo sa come vincere anche senza una punta già decisiva.