sabato, Settembre 13, 2025
Napoli, nuovo contratto in arrivo per Amir Rrahmani: ADL lo ritiene un calciatore fedele e di livello

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il legame tra Amir Rrahmani e il Napoli diventa ancora più solido. Il difensore kosovaro è pronto a firmare un nuovo contratto che lo terrà in azzurro fino al 2029. Una scelta non scontata, visto che il giocatore ha appena compiuto 31 anni e sul tavolo c’erano offerte molto allettanti dall’Inghilterra e dall’Arabia Saudita.

A spingere per il prolungamento è stato soprattutto Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha grande stima per Rrahmani, considerato un punto fermo dentro e fuori dal campo: affidabile, esperto e con il carisma giusto per guidare la difesa partenopea.

Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, cifra che conferma l’importanza del kosovaro nel progetto a lungo termine. La sua decisione di rifiutare i milioni stranieri e restare sotto il Vesuvio è un segnale forte di lealtà e di ambizione.

Rrahmani non vuole solo fare da veterano, ma contribuire attivamente ai successi futuri del club. Il Napoli, dal canto suo, dimostra ancora una volta che l’età non è un ostacolo quando ci sono qualità, affidabilità e attaccamento alla maglia.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
