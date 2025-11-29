4 colpi da 70 milioni di €, Conte ha scelto: fuori anche Lucca, il nome del nuovo attaccante

Il Napoli prepara un mercato di gennaio 2026 ambizioso, con Aurelio De Laurentiis intenzionato ad accontentare Antonio Conte in ogni reparto. Il presidente azzurro ha fissato un budget complessivo di circa 70 milioni di euro, cifra che verrebbe utilizzata in modo mirato per completare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Le priorità riguardano il centrocampo, dove Conte ha indicato due profili di altissimo livello: Kobbie Mainoo del Manchester United O Davide Frattesi dell’Inter. Due giocatori diversi, ma entrambi perfettamente in linea con le richieste del tecnico. Sulle corsie esterne, invece, prende quota l’idea Federico Chiesa, un colpo di qualità e fantasia che darebbe nuova imprevedibilità all’attacco azzurro.

In avanti il nome caldo è Andrea Pinamonti, che potrebbe arrivare grazie a uno scambio di prestiti con il Sassuolo coinvolgendo Lorenzo Lucca. Parallelamente, il Napoli continua a lavorare per individuare un nuovo vice Di Lorenzo, tassello ritenuto fondamentale da Conte per aumentare la profondità della rosa. Le due opzioni restano Bellanova, ormai esploso all’Atalanta, e Juanlu, profilo seguito da tempo e apprezzato per duttilità e margini di crescita. Il club punta a chiudere almeno uno dei due.

MAINOO HA GIA’ ACCETTATO LA SSC NAPOLI: IL CENTROCAMPISTA PRONTO A RITORNARE CON I SUOI EX COMPAGNI DI SQUADRA, MCTOMINAY E HOJLUND

Secondo le indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, Kobbie Mainoo avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento al Napoli. Il centrocampista inglese, affascinato dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte e dall’importanza del progetto tecnico, avrebbe comunicato al suo entourage di considerare favorevolmente l’opportunità azzurra.