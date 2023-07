4 cose da vedere ad Atlantic City

Viaggiare è sicuramente uno dei piaceri della vita e ad oggi possiamo dire, che grazie anche alla rivoluzione tecnologica, è diventato molto più facile spostarsi anche per lunghe tratte. In nostro aiuto, oltre ai tradizionali tour operator, ci vengono in soccorso anche blog di viaggio con svariati consigli e app di viaggio per una pianificazione ottimale.

Atlantic City è una città della famosa “East Cost” degli Stati Uniti, situata nel New Jersey. Si trova sulle rive dell’Atlantico e da questo trae il suo nome. Si trova più a sud di New York ed è famosa per le sue luci e i suoi casinò. Atlantic City è una meta molto in voga per i suoi svaghi, nonostante non si tratta di una città dagli sfarzi di Las Vegas. Soprattutto in estate, questa città, più piccola rispetto le grandi metropoli americane come Philadelfia, alla quale peraltro, è molto vicina, si popola di turisti attratti dalla brezza dell’Oceano e dai resort.

Questa città è poi famosa per un gioco che sicuramente tutti noi conosciamo bene: stiamo parlando del Monopoly. Vi ricordate “Parco della Vittoria”? Era uno dei terreni acquistabili nel gioco e prende il suo nome dall’omonima via della città. Il gioco infatti si ispira proprio a questa città dagli alti grattacieli.

Atlantic City è la classica città da visitare se si sta compiendo un viaggio itinerante, proprio perché non essendo enorme, permette una sosta tranquilla magari concedendosi un po’ di relax sulle grandi spiagge o facendo una passeggiata sul famoso lungo mare della città. Come non cedere poi alle tentazioni della sua vita notturna!

Vediamo ora quali sono le 4 cose da non perdere assolutamente ad Atlantic City.

Vita notturna fra locali e casinò

Questa città, famosa per la sua “movida” è una delle poche città dell’East Coast a permettere il gioco d’azzardo. Famosi sono i suoi locali e i suoi casinò, come il Caesars Atlantic (il più noto), famoso per la sua particolare location in stile romano. Il Caesars è anche un hotel di lusso, nel quale è possibile alloggiare in suite vista oceano. Entrare in questi hotel-casinò é un’esperienza coinvolgente, in cui la tecnologia ormai ha preso piedi completamente. Basti pensare alle App con cui ormai si puó fare qualsiasi cosa, prenotare, comprare voli e studiare! Ovviamente la tecnologia non ha dimenticato il settore dell’intrattenimento, a partire da quelle piú classiche come nel caso di Betway Casino fino ad arrivare allo streaming con Netflix e Primevideo che permettono di scaricare i film sulla App, semplicemente perfetto per passare il tempo su un lungo volo!

Un’altra tappa la si può dedicare al famoso “Hard Rock Cafè”, che in questa città si dipinge di luci che percorrono un ingresso molto suggestivo, che se non altro, vale almeno la pena fotografare. Vi è infatti posizionato al centro della piazza che ospita il locale, un’ enorme chitarra (quella famosa del logo della catena di locali) fatta di luci sceniche.

Sempre per gli amanti del divertimento, una meta da non perdere è il Tropicana: più che per il proprio casinò (che comunque è molto grande) questo hotel è rinomato per il “The Quarter”, un strada interna colma di luccicanti negozi di lusso, ristoranti e palme che la fanno apparire quasi “dorata”!

“Boardwalk” Atlantic City

Di giorno la città è più calma e tranquilla della notte e ai turisti piace rilassarsi lungo mare.

Se sei tipo da spiaggia e passeggiate non puoi assolutamente perdere questo lungomare costruito nel nel 1870 che è la vera e propria istituzione della città. Il Boardwalk è davvero lungo, (14 km), ma fortunatamente vi è un tram che ti permetterà di percorrerlo tutto alla modica cifra di 3$.

Il Boardwalk non è un semplice lungomare: da qui è possibile ammirare un meraviglioso tramonto e lasciarsi trasportare dai profumi dei locali che preparano anche gustosi aperitivi.

Steel Pier

Situata all’inizio del Board Walk vi è una bellissima ruota panoramica dal nome “Steel Pier”. Se avete voglia di tornare indietro nel tempo, un po’ per il fatto di salire di nuovo su una ruota panoramica, un po’ per l’atmosfera vintage che si respira in questo piccolo parco divertimenti, la tappa al Steel Pier è obbligatoria. La location ricorda un po’ Coney Island e al suo interno potrete trovare 25 giostre che vi faranno vivere momenti mozzafiato. Ci sono poi negozi di souvenir dedicati alla città e chioschi dove gustare il tipico street food americano. Il biglietto costa 15$ dollari e il giro 20 minuti. Se non amate i Luna Park, potete comunque godervi il panorama sulla’Oceano dall’alto della ruota.

L’Absecon Lighthouse costruito nel 1857

L’Absecon Lighthouse costruito nel 1857 è un faro, il più alto del New Jearsy per essere precisi. Per salire bisogna percorrere 228 gradini e pagare 8 dollari di ticket. Una volta su però si può godere di un’ottima vista a 360° del panorama circostante, all’interno di un edificio storico e simbolo della città.

Sul territorio è presente anche un museo che ripercorre la storia del faro che è stato costruito replicando anche l’abitazione del guardiano che lo custodiva.