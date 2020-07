42esima edizione di GiocaItalia/GiocaSalerno

La kermesse “” compie 42 anni. L’iniziativa, organizzata dallatorna adopo aver girato il mondo per un ventennio, e lo fa in grande stile in quanto ilsui palcoscenici allestiti nelle diverse location in cui si terrà la kermesse si alterneranno personaggi appartenenti al mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo del calibro nazionale come, il trio ““,, e tanti altri.Un’iniziativa con un nutrito calendario di attività (laboratori, mostre, master class, spettacoli, proiezioni) pensata per un pubblico eterogeneo: bambini, genitori, giovani, meno giovaniSono stati costituiti un Comitato scientifico/culturale e uno costituito da bambini ai quali è stato affidato il compito dell’assegnazione dei Premi GiocaItalia 2020 che verranno consegnati in occasione della serata di gala del 30 luglio che si terrà nella magica scenografia dell’Arena del Mare. Sul palcoscenico – introdotti da Sammy Barbot, Nunzia Schiavone e Sandro Ravagnani – si alterneranno: il trio pop lirico “Appassionante” (special guest della trasmissione “La Repubblica delle Donne” condotta da Piero Chiambretti), il compositore Umberto Scipione, la cantante Federica Nutini, Pjero (finalista di X-Factor), la cantante Annalisa Martinisi, la giovane promessa della musica leggera Gianmarco Gridelli, il gruppo Percussionamo, Antonio Ferrara (protagonista del video su Salerno “Il Mare”), il gruppo rivelazione dell’anno “Groove Explosion”, il campione del mondo di organetto diatonico Ivano De Simone, l’artista Alyson, la band “Am bros one”, il ballerino di danze latino americane Cosimo, e il gruppo “Tarantella Five”. Tra i personaggi insigniti del premio che interverranno Mogol e Claudio Gubitosi (fondatore del “Giffoni Film Festival”).Le attività della seconda giornata della kermesse si svolgeranno presso il teatro Augusteo di Salerno: alle ore 10 inizieranno i talk show animati da psicologi, docenti, scrittori, personaggi impegnati nel sociale; sarà allestita la mostra fotografica di Gerry Frezza sul “Torneo Santa Teresa” e una mostra sulle Olimpiadi del 1960 a Roma; la serata sarà animata da Gennaro De Crescenzo, Carmine De Feo, Antonio Costantino, il coro gospel “Lina Marino”, Gina Rodia, Susanna Reppucci, Antonio Ferrara, Anna Maggi, Luca Argenti, Giovanni Adinolfi e i “Bagarja Band”. In tale occasione saranno consegnate le chiavi della Città all’allenatore di calcio ed ex calciatore Franco liguori.La manifestazione continuerà nei giorni 1 e 2 agosto a Vietri sul Mare con convegni, proiezioni e concerti che si svolgeranno presso l’Anfiteatro e Marina di Vietri.La S&M Production di Sebastiano Sandro Ravagnani e Marco Saccone è particolarmente attenta al mondo dei più giovani e interessata a promuovere iniziative che – grazie a interazioni con enti, istituzioni e professionisti – possano restituire momenti di cultura a servizio della società attraverso la valorizzazione delle diverse forme d’arte, dei territori e la sensibilizzazione verso tematiche sociali.GiocaItalia è una manifestazione di prestigio nazionale nata nel lontano 1977 da un’idea di Cino Tortorella e Sebastiano Sandro Ravagnani (oggi direttore artistico della kermesse) con l’intento di diffondere sani valori attraverso attività ludiche e di intrattenimento.L’evento GiocaSalerno è nato sempre nel 1977 grazie all’incontro tra l’ing. Armando Pagliara, allora funzionario del Comune di Salerno, egià impegnato in attività finalizzate allo sviluppo di progetti socio/culturali in qualità di giornalista e autore di numerosi format televisivi.– dicono i promotori -,”. “– proseguono gli organizzatori -.”.“GiocaItalia/GiocaSalerno” è una kermesse patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno, e da quello di Vietri sul Mare, e gode della collaborazione dell’associazione “La Giostra” e della media partnership della testata giornalistica WBE Channel.I biglietti per accedere alle prime due giornate sono disponibili su www.vivaticket.com