5 semplici idee di marketing per la pubblicità delle piccole imprese

Se devi fare un lancio di una nuova campagna di marketing e sei un’azienda che ha a disposizione un piccolo budget per la pubblicità non ti devi preoccupare. Alcune aziende con campagne di marketing non convenzionali ottengono risultati eccezionali con un budget ridotto. Cercheremo di spiegarti come poter ottenere ottimi risultati pubblicitari seguendo le giuste indicazioni e appoggiandoti magari ad aziende che stampano online i tuoi prodotti.

Alcuni metodi pubblicitari standard sono spesso indicati per le piccole e medie imprese e fanno meraviglie.

Qui di seguito potrai trovare cinque semplici idee pubblicitarie per le piccole e medie imprese che puoi iniziare ad utilizzare fin da subito.

Stampa online volantini e distribuiscili I volantini sono molto economici ed efficaci e se il tuo budget non è molto alto potrebbero essere la soluzione ideale. Stampa online volantini pubblicitari , gira per la città e consegnali ai tuoi potenziali clienti.

Anche se sei alle prime armi e non conosci un graphic designer che possa realizzare i tuoi volantini online, non ti scoraggiare, lo potrai fare tu semplicemente utilizzando strumenti come word o power point. I flyer hanno il grande vantaggio di rendere disponibile subito le informazioni essenziali della tua attività e faranno conoscere al tuo pubblico chi sei e di cosa si occupa la tua azienda ed il tuo business.

Porta a porta: utilizza e stampa online i door hanger

Potresti utilizzare i cartelli porta non disturbare per pubblicizzare il tuo marchio, ne troverai molti sul sito di Flexprint.it, azienda specializzata nella stampa online. Se hai un ristorante potresti utilizzare questo sistema per pubblicizzare la consegna a domicilio degli alimenti. Molti, dopo una giornata di lavoro, arrivano stanchi a casa e potrebbero essere invogliati dalla tua pubblicità ed ordinare al tuo ristorante qualcosa da mangiare.

Utilizza immagini accattivanti ed “appetitose” e mostra le migliori offerte del tuo ristorante, vedrai che ti chiameranno in molti!

Ricordati che i cartelli porta sono molto utili anche se sei un professionista come un idraulico, un giardiniere oppure esegui riparazioni in genere.

Ricorda di essere creativo con i tuoi progetti per ottenere il massimo impatto.

Utilizza i social media

Fai crescere il tuo business utilizzando i social media. Molti dei tuoi clienti potenziali e non sono già presenti sul almeno un social network. I siti come Facebook, Instagram o Twitter vengono abitualmente utilizzati dalle aziende; chiedi ai tuoi clienti di mettere “mi piace” alla tua pagina Facebook. I clienti possono interagire con i tuoi post, condividere i tuoi contenuti con i loro amici, accrescere la tua credibilità ed aumentare la tua reputazione.

Utilizza anche Twitter come modo efficace per comunicare con il tuo pubblico. Grazie a questo social network potrai entrare in contatto diretto con il tuo pubblico ed aprire interessanti discussioni con loro che ti permetteranno di farti conoscere. Alla fine il tuo obiettivo è proprio questo.

È anche uno strumento che potresti utilizzare per rispondere alle domande dei tuoi clienti e promuovere promozioni o eventi imminenti.

Pinterest ed Instagram invece sono adatti a pubblicare foto. Ciò aumenterà l’interesse nei tuoi prodotti e potrai mostrare ai tuoi utenti come è fatto il tuo prodotto e magari anche quali progetti hai in cantiere per il futuro.

Ricordati che pianificare la pubblicazioni di post è fondamentale, è un lavoro lungo e delicato. Al giorno d’oggi ci sono ormai molti strumenti che ti aiutano in questo e programmano la pianificazione della pubblicazione delle immagini su instagram come quella dei tuoi post su facebook.

Utilizza YouTube per metter in evidenza il tuo prodotto.

Ormai è molto semplice utilizzare YouTube ed i social network in genere. Tutti noi possediamo uno smartphone con una fotocamera di qualità adatta a girare video e scattare fotografia in lata risoluzione.

Crea un video che mostri il tuo prodotto e quanto sia originale e pubblicalo online otterrai centinaia (se non migliaia) di visualizzazioni.

Molti YouTuber cercano sempre prodotti nuovi da presentare e il tuo prodotto potrebbe essere il prossimo che presentano. Invia loro un’e-mail e chiedi se sono disponibili a lavorare assieme a te. Magari sei fortunato!

Fatti conoscere nella tua città.

Questo è l’ultimo consiglio che ti diamo per farti pubblicità. Se possiedi una piccola impresa locale fare volontariato e farsi conoscere dagli abitanti del tuo paese potrebbe essere una soluzione vincente. Oltre ad essere appagante e gratificante ricordati è anche gratis!

Non passerà molto tempo prima che le persone inizino a notare te e il tuo marchio.

Se hai trovato utili questi semplici consigli condividilo con i tuoi amici e sui social!