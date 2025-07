50 Cent a Napoli, annullato il concerto in Piazza Plebiscito: l’annuncio dell’artista

Dopo il concerto Mary J. Blige e di John Legend, salta anche l’esibizione di 50 Cent in piazza del Plebiscito a Napoli. Ad annunciarlo è stato proprio il rapper attraverso i suoi canali social.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Era atteso con impazienza il concerto di 50 Cent che si sarebbe dovuto tenere a Napoli, in piazza del Plebiscito, martedì 8 luglio. L’evento, però, è stato annullato. Ad annunciarlo è stato proprio il rapper attraverso una IG Story di Instagram: “A tutti i miei fan in Italia, non mi esibirò più in piazza del Plebiscito a Napoli l’8 luglio. Lo show è stato cancellato e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti saranno rimborsati. Sfortunatamente gli organizzatori dell’evento non hanno onorato i termini dell’accordo e non sono stati in grado di proseguire con lo show. Non provo altro che amore per l’Italia e ho vivamente apprezzato tutto il supporto. Tornerò davvero presto”.

L’artista statunitense ha poi così concluso: “Per il rimborso dei biglietti, contattate per favore i rivenditori da cui li avete acquistati – VivaTicket e TicketOne – che vi assisteranno direttamente”.

A rompere il silenzio sono stati anche gli organizzatori che, attraverso una nota, hanno fatto sapere che: “L’organizzazione comunica che, a fronte di problemi logistici occorsi negli ultimi giorni, non sarà possibile svolgere il concerto di 50 Cent nella data dell’8 luglio in piazza Plebiscito a Napoli. Tuttavia gli organizzatori si stanno adoperando per individuare una nuova location ed una nuova data per accontentare tutti i fan dell’artista e per portare in città il grande spettacolo atteso. Nell’arco di 48 ore aggiorneremo il pubblico scusandoci ancora per il disagio procurato”.