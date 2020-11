Molti di noi pensano che la criptovaluta sia solo a scopo di investimento; non può essere utilizzato per la vita quotidiana. Ma ci sono molte cose oltre agli investimenti, che puoi acquistare con la criptovaluta. Non sappiamo nemmeno quali siano i diversi tipi di cose che possono essere acquistate utilizzando la criptovaluta.

Qui ti parlerò dei diversi tipi di cose che possono essere acquistate utilizzando la criptovaluta. Quindi, d’ora in poi, quando hai della criptovaluta in negozio, puoi acquistarne un po’.

7 cose che puoi acquistare con la criptovaluta

Qui elencherò le dieci cose che puoi acquistare con la criptovaluta; molti di noi non sanno nemmeno cosa sia disponibile in quei soldi. Ma se vuoi scoprirlo, dovrai cercare le criptovalute che possono essere utilizzate per acquistare qualsiasi cosa. Per lo più, il bitcoin è accettato dai commercianti di tutto il mondo nel caso in cui desideri acquistare o vendere qualcosa.

Buono regalo di Walmart

Spesso è molto angosciante quando devi partecipare a un evento e non sai davvero cosa regalare. Diventa davvero confuso per te quindi, in tal caso, puoi usare una carta regalo. Puoi acquistare una carta regalo da un grande rivenditore come Walmart e poi regalarla alla persona che devi. Puoi anche utilizzare il bitcoin evolution e acquistare qualcosa utilizzando la carta come regalo.

Household Essential da Overstock

Come probabilmente saprai tutti, Overstock è buono per il materiale domestico e se sei disposto ad acquistare articoli per la casa usando bitcoin, puoi fare acquisti da Overstock. Quindi puoi iniziare a fare acquisti da Overstock.

Cibo da Burger King o KFC

Se stai parlando di cibo e vuoi acquistarlo utilizzando il bitcoin o la criptovaluta, allora puoi ovviamente scegliere di acquistarlo da KFC. Se desideri avere un hamburger con la tua criptovaluta, puoi scegliere il Burger King. Diventa molto importante che tu sappia dove puoi usare tutto il bitcoin, quindi puoi ottenere il tuo preferito usando il tuo bitcoin.

Immobiliare

In vari luoghi, molti vogliono acquistare un immobile ma non riescono a comprare solo perché il prezzo dell’immobile è davvero alto e non tutti possono permetterselo. Ma ora è una buona notizia perché puoi acquistare proprietà con bitcoin e criptovalute.

Prodotti farmaceutici

Molti dei prodotti farmaceutici sono diventati consapevoli del bitcoin e del valore del bitcoin, quindi vorrebbero che tu li pagassi in bitcoin. Se possiedi bitcoin, puoi usarlo per acquistare medicinali; dove la maggior parte delle persone crede che bitcoin possa essere usato per fare solo truffe, d’altra parte, può anche essere usato per acquistare medicinali.

Beni di lusso di White Company

White Company è molto famosa, come tutti sapete, ha un numero enorme di beni di lusso a disposizione dei suoi clienti, ma a questo punto, se desiderate comprare qualcosa e pensate di non avere soldi, allora potete usare la criptovaluta per comprarlo.

Vetture Subaru

Le auto di lusso sono davvero costose, ma costano per chi non ha soldi. Ma lo sai che ora puoi acquistare un’auto solo con criptovaluta? Molti dei miliardari di bitcoin hanno appena acquistato alcune auto di lusso usando la loro criptovaluta. Molti ritengono di non essere pronti a spendere i loro sudati soldi per acquistare auto, quindi possono usare i bitcoin.

Conclusione

Se vuoi davvero sapere come spendere i tuoi bitcoin nella tua distesa quotidiana, allora ti ho appena dato la lista per farlo. Puoi semplicemente scoprire quale marca e cosa ti serve di più dall’elenco sopra menzionato.