A Bola, Tiquinho Soares primo nome sulla lista della Roma per l’attacco

La Roma sta approfittando della sospensione del campionato per pianificare la prossima stagione. Il direttore sportivo Petrachi sta lavorando in chiave mercato per delineare le mosse da effettuare non appena riapriranno i battenti e da giorni inizia a circolare qualche nome in orbita giallorossa.

NECESSITA‘ – In questa stagione la rosa a disposizione di Paulo Fonseca si è rivelata incompleta nel reparto avanzato, non dal punto di vista numerico ma qualitativo. Dzeko non ha mai avuto un degno sostituto in virtù delle precarie condizioni fisiche di Kalinic e delle scarse prestazioni del croato quando è stato chiamato in causa.

Al termine della stagione l’ex Fiorentina tornerà all’Atletico Madrid e la Roma sarà chiamata a sostituirlo.

OBIETTIVO – Stando a quanto riporta A Bola, il primo nome sul taccuino dei giallorossi per rinforzare l’attacco sarebbe quello di Tiquinho Soares, 29enne attaccante brasiliano in forza al Porto.

CIFRE – Nel contratto di Tiquinho è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma a causa del contratto in scadenza nel giugno 2021 il brasiliano potrebbe liberarsi per qualcosina in meno.