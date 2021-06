A Casoria primo evento del progetto “LA FELICITÀ È NOMADE”

Si è svolto ieri, martedì 15 giugno 2021, nella sede della “CARLO DEL VECCHIO GROUP SRL”, in Casoria (NA) alla via Nicola Romeo 5, il primo evento del progetto “LA FELICITÀ È NOMADE” del dott Pietro Scurti dirigente psicologo Asl Na nord Serd Casavatore, diretto dal Dott.D’Auria con l’assenso del Direttore Dip. dipendenze dott LA MARTORA, insieme all’imprenditore Carlo Del Vecchio e con l’eccellente presenza delle istituzioni rappresentate dal Sindaco di Casoria Raffaele Bene.

Il dott. Scurti ha trasferito attraverso la musica, le canzoni e il karaoke, una forte testimonianza di vicinanza e di impegno per far riemergere il valore della vita in tutti noi e specie nelle persone più sensibili che talvolta cadono, non per loro

volere, in certe dipendenze; di qui l’intento di riportare nei più disparati luoghi, aziende, enti ed altri, come ad esempio anche nel Serd di Pozzuoli e nelle carceri di Santa Maria Capua Verere (Caserta), quell’armonia in cui gli uomini e le donne cercano un tempo nuovo per essere se stessi e dove la felicità possa portare sempre un sorriso nuovo alla vita.

I promotori dell’iniziativa ringraziano

il Sindaco Raffaele Bene

il dott. Pietro Scurti

il dott. Vincenzo D’Auria

il dott. Vincenzo Lamartora

le DOTTORESSE DEL SERD DI CASAVATORE

l’imprenditore CARLO DEL VECCHIO

e tutti i ragazzi presenti in sede facenti parte del progetto