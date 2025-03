A gennaio ipotesi di scambio Raspadori-Pellegrini, poi tramontata

Da quando Neres si è infortunato e Antonio Conte si è trovato a dover fare di necessità virtù, Giacomo Raspadori è salito in cattedra e ha realizzato ben 3 reti in 4 partite dimostrando di sapersi adattare molto bene al cambio modulo del 3-5-2 in coppia con Romelu Lukaku.

Tuttavia, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la sua permanenza a dicembre era tutt’altro che scontata visto che la dirigenza partenopea stava pensando di inserirlo in uno scambio con un altro club di Serie A.

Poco prima dell’inizio ufficiale del calciomercato invernale e ancor prima delle notizie sulla cessione di Kvicha Kvaratskhelia al PSG, uno dei nomi che maggiormente venivano accostati al Napoli era quello di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, che sembra essere un rinforzo perfetto visto che i suoi rapporti con la piazza giallorossa non erano idilliaci.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno: “L’idea di scambio con la Roma per Pellegrini è rimasta una traccia evaporata tra Natale e Capodanno, poi è accaduto di tutto: la partenza di Kvaratskhelia, l’infortunio di Neres e la nascita della «LuRa». Raspadori ha una media gol più alta delle ultime stagioni, va a segno ogni 228 minuti. Il dato più interessante si ottiene, però, isolando il tempo trascorso con Lukaku in campo: la media gol diventa di una rete ogni 128 minuti circa”.

Scambio che, allo stato attuale delle cose, ha permesso al Napoli di godersi le prestazioni dell’ex Sassuolo che non ha fatto rimpiangere più di tanto l’assenza per infortunio di David Neres, che tra l’altro è vicinissimo al rientro e si candida per una panchina a Venezia. Eppure, secondo questo retroscena di mercato, avremmo potuto vedere Pellegrini agli ordini di Conte e Raspadori a quelli di Ranieri.