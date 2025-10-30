Spalletti alla Juventus, il primo obiettivo di mercato è un fedelissimo ai tempi di Napoli?

La notizia è finalmente ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il club bianconero ha annunciato l’arrivo del tecnico toscano, che prende il posto di Igor per inaugurare un nuovo corso all’insegna del gioco offensivo e della mentalità vincente.

Spalletti, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale italiana, torna così in Serie A con un progetto ambizioso e una grande voglia di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo stile tattico, basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso, promette una rivoluzione rispetto agli ultimi anni a Torino.

Il nuovo allenatore bianconero guarda già al mercato di gennaio, individuando rinforzi mirati per adattare la rosa alle sue idee di calcio. La prima richiesta di Spalletti avrebbe un nome ben noto ai tifosi del Napoli: Kim Min-jae, il difensore sudcoreano con cui il tecnico vinse lo Scudetto nel 2023. L’attuale giocatore del Bayern Monaco è considerato un profilo ideale per dare solidità e personalità alla retroguardia juventina.

La Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto a Kim, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se la trattativa con il club tedesco si annuncia tutt’altro che semplice. In ogni caso, l’arrivo di Spalletti segna l’inizio di una nuova era a Torino: entusiasmo, idee e ambizione tornano protagonisti in casa bianconera.