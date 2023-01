A Montella interessa Diego Demme

L’allenatore dell’Adana Demirspor, Vincenzo Montella, ha lasciato alcune dichiarazioni sul calcio italiano a “Radio anch’io sport” su Radio Rai. Il tecnico che attualmente allena in Turchia si è soffermato sulla vicenda dei tifosi napoletani e romani e poi su una possibile trattativa con Diego Demme. Ecco un piccolo estratto delle parole del mister italiano:

“Quelli non sono tifosi e non vanno chiamati in quel modo. Bisogna inasprire le pene anche quando accadono incidenti nei pressi dello stadio: servono pene certe, severe e veloci, come in Inghilterra anni fa. In Turchia non ne ho ancora vissuti, non so quale possa essere la contromisura da queste parti.”

Poi sul mercato: “Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo… Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E’ comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A.”

Il centrocampista tedesco classe ’91 ha diverse offerte da vari club. In Bundesliga è ricercato da varie squadre, c’è poi l’interessamento dell’Adana in Turchia dove sarebbe titolare. In Serie A invece hanno chiesto informazioni Salernitana e Monza. Il Napoli dal canto suo non forzerà per l’addio, lascerà a Demme la possibilità di scegliere il suo futuro. Nel caso in cui il tedesco partisse Giuntoli potrebbe andare sul mercato cercando un giovane mediano.

Chissà se Montella riuscirà a portare Diego Demme in Turchia. Sicuramente all’Adana Demirspor il calciatore ex Lipsia diventerebbe il perno centrale del centrocampo. A Napoli, il tedesco non ha trovato molto spazio in questo avvio di stagione a causa delle strepitose prestazioni di Stanislav Lobotka.