A Napoli scoppia il caso Lukaku: telefonate e contatti per chiarire

Durante la sosta per le Nazionali, a Napoli tiene banco il caso Romelu Lukaku: l’attaccante, infatti, non si è presentato a Castel Volturno come previsto per gli allenamenti, rimanendo invece in Belgio apparentemente senza l’autorizzazione della società. Una scelta che ha sorpreso e irritato il club, considerando che il rientro era stato concordato in precedenza.

La decisione del centravanti sarebbe stata presa in modo autonomo e non condivisa con la dirigenza. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna ha contattato l’agente del giocatore, Federico Pastorello, per chiedere spiegazioni. Il confronto telefonico è servito a chiarire le motivazioni dietro questa scelta inattesa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Lukaku avrebbe deciso di restare in Belgio per concentrarsi sul recupero fisico completo. L’obiettivo del giocatore sarebbe quello di tornare al massimo della forma senza creare complicazioni. Tuttavia, questa giustificazione non è bastata a placare il malumore del Napoli, che non ha gradito il mancato rispetto degli accordi.

L’ambiente azzurro, già molto esigente, ha reagito con evidente irritazione. La società non ha nascosto il proprio disappunto, anche perché Lukaku è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Proprio per questo motivo, la vicenda ha assunto un peso ancora maggiore.

Nei prossimi giorni è previsto un confronto diretto tra Lukaku e Conte. L’incontro sarà fondamentale per chiarire la situazione e ristabilire un rapporto sereno, evitando che l’episodio possa avere ripercussioni sul clima della squadra e sul rendimento futuro.