venerdì, Settembre 5, 2025
HomeSportCalcioMeret e il poco spazio con l'Italia: lo 'scoglio' Donnarumma come già...
Calcio

Meret e il poco spazio con l’Italia: lo ‘scoglio’ Donnarumma come già successo a Napoli con David Ospina

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Gennaro Gattuso, Foto dal suo Profilo Instagram
Gennaro Gattuso, Foto dal suo Profilo Instagram

Il periodo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è stato breve ma intenso, caratterizzato da momenti di difficoltà e da scelte tecniche delicate. Una delle questioni più discusse fu proprio quella legata alla porta, dove il club azzurro poteva contare su due profili di altissimo livello: Alex Meret, giovane promessa italiana, e David Ospina, portiere colombiano dalla grande esperienza internazionale.

In quegli anni, Meret era ancora alla ricerca della piena consacrazione. Il suo talento non era in discussione, ma la continuità e la personalità erano aspetti da costruire. Con Gattuso in panchina, il friulano non riuscì mai a diventare il titolare inamovibile della squadra. Stesso discorso, ora, con la Nazionale italiana dove Meret ha davanti a sé un fenomeno come Donnarumma.

GENNARO GATTUSO E I TEMPI DI NAPOLI: L’ATTUALE ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA HA SEMPRE APPREZZATO ALEX MERET MA AVEVA DAVANTI UN DAVID OSPINA AL MASSIMO DELLA CONDIZIONE FISICA E MENTALE

La presenza di Ospina, forte di una carriera ricca di partite importanti e con una leadership naturale, spinse il tecnico calabrese a scegliere spesso l’alternanza tra i due. Gattuso apprezzava molto le qualità di Ospina nella costruzione dal basso, elemento centrale del suo gioco, ma non mise mai completamente da parte Meret, che ebbe comunque minuti e occasioni per crescere.

Tuttavia, quell’alternanza non gli permise di vivere il periodo con la stessa centralità che avrebbe avuto in seguito, quando diventò protagonista assoluto dei due scudetti conquistati dagli azzurri. Guardando indietro, il biennio di Gattuso al Napoli rappresenta per Meret un momento di formazione prezioso.

Articolo precedente
Romelu Lukaku, l’attaccante prepara il rientro anticipato: fissata la data del ritorno in campo
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode