A Pordenone si vive bene! Cercare casa qui con Impresa Immobiliare

Pordenone è stata di recente indicata come una delle tre città (la terza) dove si vive meglio di tutto lo Stivale e questo non stupisce visto che in effetti la città non solo è bella e a misura d’uomo, ma anche nel contempo dinamica, ricca di servizi, ridotta criminalità e con un buon livello di occupazione. A contribuire a questo quadro idilliaco c’è anche il nuovo spirito green di Pordenone e dei suoi cittadini che è il risvolto nuovo di un livello culturale da sempre alto e d’avanguardia.

In poche parole la città friulana, possiamo dire, essere alla portata di chiunque, godibile sia per il turista che qui viene in visita, che per coloro che vi vivono stabilmente. Chi viene in città in visita o per un periodo di tempo determinato, che quindi è in affitto, finisce molto spesso per rimanervi vista l’ospitalità delle persone e la tendenza generale a far sì di rispondere al fabbisogno di tutti, compresi i disabili. Chi a Pordenone ci nasce, difficilmente da un contesto così si allontana.

Convincersi di trasferirsi qui, insomma, non è poi così difficile, anzi, questo anche grazie ai prezzi delle case, che sono abbastanza convenienti.

Pordenone e i suoi quartieri: dove andare a vivere

Pordenone è suddivisa in sei circoscrizioni: la zona settentrionale con la Comina, il Centro, Torre, Borgomeduna, quella meridionale con Villanova e Vallenoncello e Rorai Cappuccini. Con il tempo, inoltre, la città si è allargata ai paesi vicini visto che mano a mano sono praticamente diventati contigui nel tessuto urbano. Di per sé non c’è una zona migliore di un’altra perché con i mezzi si può arrivare da un capo all’altro della città senza grossi problemi e dappertutto non mancano né servizi, né una buona qualità della vita.

Andare a vivere a Pordenone: perché sì, perché no

Perché scegliere proprio Pordenone?