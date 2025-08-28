“A queste condizioni, non lo prendo”: ADL pronto a far saltare la trattativa Hojlund, scatta l’allarme

Il Napoli sta affrontando un momento delicato nella trattativa per l’arrivo di Rasmus Højlund. L’operazione, che fino a pochi giorni fa sembrava vicina alla conclusione, ha subito un rallentamento significativo. A far emergere difficoltà è stata la questione legata a una clausola sulle presenze, che ha creato un vero e proprio punto di attrito tra le due società, con Aurelio De Laurentiis che si è impuntato. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Il Manchester United aveva dato il via libera a una formula basata sul prestito oneroso da 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni subordinato alla qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. I dirigenti partenopei, però, hanno voluto aggiungere un’ulteriore condizione, cercando di legare l’obbligo di riscatto anche al numero di presenze che l’attaccante danese collezionerà nel corso della stagione.

Questa mossa non è stata accolta con favore dallo United, che ritiene troppo vincolante la nuova clausola e non vuole correre il rischio di trovarsi costretto a cedere il giocatore in condizioni non considerate accettabili. Di conseguenza, i dialoghi hanno subito un freno e la situazione resta in bilico. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, cresce la preoccupazione tra i tifosi e nello stesso club azzurro.

Nonostante le difficoltà, il Napoli non intende mollare la presa. La società considera Højlund un profilo perfetto per completare il reparto offensivo e nelle prossime ore proverà a trovare un punto d’incontro con lo United. Un compromesso appare complesso ma non impossibile, e la sensazione è che la dirigenza azzurra voglia fare il massimo per non lasciare sguarnito un ruolo così importante.