Abiti uomo spezzati: eleganza con un tocco di creatività

Cari uomini, oggi abbiamo deciso di raccontarvi qualcosa in più sugli abiti spezzati. Andiamo insieme a scoprire perché fare una scelta di questa tipologia, quali sono gli abbinamenti più adatti e anche ovviamente dove e come effettuare questo acquisto.

Abiti uomo spezzati: perché sceglierli?

Ogni uomo deve avere nel suo guardaroba qualche abito elegante. Si tratta di abiti che possono essere adatti per le più disparate occasioni, dagli abiti ideali per l’ufficio e per la propria routine quotidiana, a quelli un po’ più glam che possono essere considerati perfetti anche per una serata mondana, magari un aperitivo o una cena. Non solo, non dobbiamo dimenticare tutti gli abiti che possono essere indossati per le cerimonie, che devono avere un mood ancora più chic, in modo da potersi adattare alla perfezione all’occasione.

Sì, nel guardaroba di ogni uomo devono esserci alcuni abiti eleganti. La maggior parte degli uomini possiede però solo ed esclusivamente dei completi, con giacca e pantalone quindi in perfetto coordinato tra di loro. Questa è una scelta classica, evergreen, senza dubbio perfetta per chi non ha molta voglia di pensare a cosa mettersi, per chi vuole prepararsi in poco tempo e senza alcuna difficoltà. Non è detto però che sia la scelta migliore che si possa fare. I completi infatti possono appiattire la propria personalità. Certo, è sempre possibile esprimere la propria personalità con la camicia, la cravatta o il papillon, con tutti gli accessori, ma per esprimerla davvero al meglio è forse preferibile prendere in considerazione l’idea di un bell’abito spezzato.

L’abito spezzato permette di sperimentare abbinamenti sempre nuovi, di osare, abbinando colori a prima vista piuttosto distanti tra loro, fantasie e persino materiali diversi. Sperimentare e osare, questa è la strada da percorrere per far scendere in campo nel proprio look un po’ di sana creatività, per far scendere in campo un po’ di fantasia. In questo modo esprimere la propria personalità, il proprio mondo interiore, il proprio stile di vita diventa semplice come bere un bicchier d’acqua.

Abiti uomo spezzati, ma pur sempre realizzati su misura

Navigando online è possibile osservare i look spezzati scelti dalle personalità più importanti del mondo dello spettacolo o i look che sono saliti nel corso degli ultimi anni in passerella. In alternativa, questi look possono essere scoperti anche sui magazine dedicati alla moda maschile. Si ha così modo di notare quali siano gli abbinamenti più interessanti e di capire quale sia lo stile da seguire per esprimere la propria personalità al meglio.

Sì, ma dove acquistare gli abiti spezzati? Gli abiti spezzati possono oggi essere composti praticamente in ogni negozio di abbigliamento da uomo, anche nei negozi delle grandi catene ovviamente. A nostro avviso però questa non è la scelta migliore che un uomo possa fare. In questi negozi infatti gli abiti sono preconfezionati e questo significa che non è detto che calzino alla perfezione. Inoltre essendo preconfezionati, c’è il rischio che molti altri uomini della città li abbiano già acquistati. Non sarebbe bello entrare in una stanza e trovare altri uomini vestiti in modo identico, non è forse vero? Meglio farsi realizzare degli abiti su misura. Oggi sono persino disponibili abiti su misura online !

L’abito realizzato su misura, una vera e propria opera d’arte

L’abito realizzato su misura deve assolutamente essere considerato come una vera e propria opera d’arte, capace di calzare alla perfezione, di valorizzare tutti i punti di forza del corpo maschile, ma anche di minimizzare dei piccoli difetti. Pensiamo agli uomini che hanno le spalle un po’ troppo strette oppure a coloro che hanno le gambe più corte rispetto al busto, piccoli difetti che un abito su misura nasconde alla perfezione. L’abito su misura è unico al mondo, proprio per questo motivo originalissimo. Impossibile trovare un altro uomo che lo indossa! Impossibile non farsi notare nella folla.