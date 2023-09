Abraham al Chelsea in uno scambio?

L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino potrebbe finalmente avere un nuovo attaccante, con Tammy Abraham che sarebbe in linea per un ritorno a Londra Ovest

Al Chelsea potrebbe essere offerta la possibilità di rifirmare Tammy Abraham dall’AS Roma in un elaborato scambio, mentre Mauricio Pochettino è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante. I Blues hanno sprecato molto davanti alla porta e hanno vinto solo una volta in sei partite, lasciando gli uomini di Pochettino nella parte bassa della classifica della Premier League. Ma il ritorno del loro ex eroe Abraham potrebbe dare loro la spinta che cercavano.

La squadra di Pochettino ha segnato solo cinque volte in cinque partite – tre delle quali nella vittoria per 3-0 sul Luton Town – e non è riuscita a trovare la rete in nessuna delle ultime tre partite contro Nottingham Forest, Bournemouth e Aston Villa. L’infortunio di Christopher Nkunku, un acquisto da 60 milioni di sterline, nel corso della pre-stagione ha scombussolato i piani e ha lasciato i Blues spenti in attacco.

Le ultime opportunità dal Chelsea

Il Chelsea starebbe seguendo l’obiettivo del Brentford, Ivan Toney, in vista di un’offerta di 60 milioni di sterline a gennaio per risolvere i problemi in avanti. Ma secondo quanto riportato in Italia, Abraham potrebbe essere un’opzione molto più economica e meno rischiosa, con la Roma aperta a uno scambio diretto. I giallorossi potrebbero permettere ad Abraham di tornare a Stamford Bridge se ciò significa ingaggiare Romelu Lukaku a titolo definitivo. Il belga sarebbe potenzialmente un colpo da 90 a titolo definitivo per la Roma, che potrebbe alzare l’asticella.