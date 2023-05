Abraham, lo United spinge

La Roma avrebbe fissato un prezzo di 40 milioni di euro per Tammy Abraham in vista di un possibile ritorno in Premier League

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha fatto dell’ingaggio di un centravanti la sua principale priorità per l’estate. L’attaccante del Tottenham Hotspur Harry Kane è l’obiettivo numero uno, ma anche Victor Osimhen del Napoli, Goncalo Ramos del Benfica, Rasmus Hojlund dell’Atalanta, Mohammed Kudus dell’Ajax e Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte sono nel mirino del club.

Ma recenti notizie hanno suggerito che il club giallorosso ha inviato degli osservatori per vedere Abraham in azione con la Roma nelle ultime settimane, con la squadra italiana pronta a vendere nel caso in cui arrivi un’offerta congrua. I giallorossi potrebbero cedere per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Dall’Inghilterra arrivano notizie

Secondao quanti il Mirror riporta, lo United dovrebbe pagare 40 milioni di euro, infatti, per Abraham quest’estate e che il suo attuale club “crede che tornerà in Premier League“. L’ex attaccante del Chelsea Abraham ha segnato 36 volte in 100 presenze con la squadra di José Mourinho.

Secondo quanto detto dal Mirror, che aggiunge altro, il Chelsea nonostante abbia una clausola di riacquisto sull’attaccante, è improbabile che si muova per lui a causa del sovraccarico lì davanti della sua squadra. I londinesi avranno nuovamente Romelu Lukaku lì davanti e potrebbe rimanere nonostante le recenti smentite arrivate dal mercato. Il gigante belga potrebbe giocarsi le proprie chances sotto Pochettino, che sembra stimarlo e voler fare di lui il proprio attaccante di punta. Staremo a vedere cosa succederà.