Abraham, lo United spinge

I Red Devils hanno bisogno di rafforzare l’attacco nella prossima finestra di trasferimento e si sono rivolti ancora una volta a un giocatore che stanno cercando di ingaggiare da tempo

Il Manchester United, gestito da Erik Ten Hag, sta cercando di rafforzare la propria rosa nella finestra di trasferimenti e ha messo gli occhi sull’attaccante inglese Tammy Abraham, attualmente in forza all’AS Roma. Con un valore di mercato di 45 milioni di euro e un contratto fino al 30 giugno 2026, Abraham è diventato la prima scelta dei Red Devils per coprire una posizione chiave nel loro schema tattico.

L’arrivo di Abraham al Manchester United consentirebbe al tecnico olandese di spostare Marcus Rashford nella sua posizione naturale in campo, garantendo maggiore efficienza e solidità all’attacco della squadra inglese. Secondo il quotidiano italiano “La Gazzetta dello Sport”, Ten Hag ritiene fondamentale avere un attaccante con le caratteristiche di Abraham, che a 25 anni ha dimostrato di essere un marcatore naturale e un giocatore capace di adattarsi a diversi stili di gioco.

Dal suo arrivo nella Serie A italiana, Tammy Abraham si è affermato come uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. L’AS Roma, consapevole del potenziale del giocatore inglese, non vuole perderlo e, pur non intendendo agevolare la sua partenza, potrebbe ascoltare offerte vicine al suo valore di mercato. La cifra di 45 milioni di euro è un investimento considerevole, ma il Manchester United è disposto a farlo se significa garantirsi un futuro promettente nella linea d’attacco.

Da tempo è nel mirino

L’interesse del Manchester United per Tammy Abraham non è casuale: l’attaccante inglese ha fatto registrare numeri notevoli durante la sua permanenza in Serie A. La sua capacità di segnare gol e fare assist ai compagni di squadra lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi squadra di vertice, e la sua versatilità gli permette di adattarsi a diversi schemi tattici. La sua capacità di fare gol e di assistere i compagni lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi squadra di vertice, e la sua versatilità gli permette di adattarsi a diversi schemi tattici.

Anche se l’ingaggio di Tammy Abraham non è stato confermato, le trattative tra il Manchester United e l’AS Roma potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Se l’affare andrà in porto, i ‘Red Devils’ avranno un attaccante garantito per affrontare le sfide della Premier League e delle competizioni europee.

Il futuro di Tammy Abraham al Manchester United è ancora da vedere, ma ciò che è certo è che il suo possibile arrivo al club inglese potrebbe segnare una svolta nella dinamica offensiva della squadra. Il legame tra Abraham e Rashford promette di essere uno dei più letali in Europa, il che fa ben sperare per il futuro della squadra di Erik Ten Hag.