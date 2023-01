Abraham, lotta tra Arsenal e Manchester United

Gunners e Red Devil si starebbero dando battaglia per Tammy Abraham. Il calciatore però potrebbe non salutare a gennaio la capitale

Arsenal e Manchester United sarebbero intenzionate a darsi battaglia fino all’ultimo centesimo per Tammy Abraham. L’attaccante della Roma continua a piacere in Inghilterra, con le due big di Premier League che sembrano intenzionate a fare dei tentativi durante questo mercato di gennaio.

Se per il Manchester United appare difficile, specialmente dopo l’arrivo di Weghorst, per l’Arsenal sarebbe pienamente fattibile. Si parla di possibili offerte che sfiorerebbero i 60 milioni di euro, con la Roma che però non vorrebbe cedere ora.

La recompra del Chelsea

Difficile capire se il Chelsea vorrà esercitare la recompra da 80 milioni di euro su Abraham in estate. Se prima sembrava probabile, ora la situazione è cambiata drasticamente. Lì davanti gli inglesi hanno il pienone e solo un paio di uscite garantirebbero un nuovo arrivo. Joao Felix sarà tutto da valutare: è appena arrivato ma gli inglesi in estate potrebbero acquistarlo a titolo definitivo dovesse far bene.

Discorso differente per gli altri attaccanti: David Datro Fofana potrebbe lasciare solo in prestito per farsi le ossa, anche se il Chelsea sembra voler puntare fortemente su di lui. Per Armando Broja, difficile capire cosa accadrà. L’albanese si è rotto il legamento crociato e le possibilità che resti a Londra si abbassano. Con l’arrivo di Mudryk, inoltre, il Chelsea potrebbe valutare di non fare altri colpi per l’attacco per il prossimo anno. In uscita c’è Aubameyang, che potrebbe andare nuovamente al Barcellona.