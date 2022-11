Abraham non si muove, ma intanto aumentano gli occhi

Tammy Abraham, salvo colpi di scena, resterà a Roma. Il calciatore continua a piacere però a più squadre inglesi

Tammy Abraham salterà il mondiale in Qatar di quest’anno. Southgate ha deciso di non convocarlo, ma il nome dell’attaccante della Roma resta comunque tra i più gettonati in ottica mercato. Il giocatore ex Chelsea resta nel mirino di varie società, che potrebbero fare una propria mossa a gennaio.

Su tutte il Manchester United, che sembrano intenzionati ad arrivare al giocatore prima dell’attivazione della clausola rescissoria in favore del Chelsea la prossima estate. I red devils non sono però i soli, visto che sul giocatore ci sono ora anche altre due squadre provenienti dalla Premier League.

Trattativa difficile

La Roma non sembra voler cedere il giocatore, tanto da essere intenzionata a blindarlo almeno fino alla prossima stagione. Il calciatore inglese, però, piace tantissimo in Premier League con ora anche Tottenham e Aston Villa sulle sue tracce. Le due inglesi starebbero cercando di capire se vi sia margine di trattativa, con i capitolini che starebbero facendo muro.

Abraham non si muoverà, almeno fino alla prossima estate. Il calciatore, infatti, potrebbe salutare Roma nel mercato di Luglio, quando il Chelsea potrebbe pagare la clausola di recompra da 80 milioni di euro che pende sul suo cartellino. Il giocatore, intanto, in un’ultima intervista disse sull’attuale periodo in campo:

“Prima di parlare della partita, vorrei dire qualcosa alla squadra, al mister e ai tifosi, alla gente di Roma. So di non essermi espresso ai miei livelli, è stato difficile per me, alla fine sono una persona. Ci sono periodi buoni e periodi brutti. Venivo da un periodo con poca fiducia e pochi gol. Avevo difficoltà a dormire per il modo in cui stavo giocando. Tutti sanno quello che posso fare e dare alla squadra, oggi volevo mostrare a tutti, soprattutto dopo il derby perso. Si poteva vedere, quando sono entrato, la rabbia dentro di me. Tornerò e lo dimostrerò. È bello segnare, aiutare la squadra, soprattutto dopo non aver segnato per tanto tempo in Serie A. Volevamo vincere e sarei stato più contento se avessimo vinto. Ma questo è il calcio, ora dobbiamo dare una riposta nella prossima gara. Abbiamo bisogno dei tre punti e faremo il possibile.

Dopo ci sarà la pausa e dobbiamo tornare nel miglior modo possibile, anche io devo tornare più forte della scorsa stagione. L’ho detto in tante interviste, amo i tifosi della Roma, anche nei momenti difficili mi hanno sempre supportato e incoraggiato. I giornali possono dire ciò che vogliono. Tutti sanno quello che posso fare. Ringrazio i tifosi ed è tempo di ripagarli come la scorsa stagione”.