Abraham può lasciare a fine stagione

Tammy Abraham a fine stagione e quasi sicuro di partire, con il Chelsea che continua a detenere una clausola di recompra

A fine stagione, sembra quasi sicuro, Tammy Abraham saluterà Roma. Il calciatore inglese sta vivendo un’avventura incredibile in giallorosso, con addirittura un trofeo europeo. Il giocatore ex Chelsea a fine stagione potrebbe salutare per tornare dove è cresciuto: Londra.

Il Chelsea sembra intenzionato a pagare quella clausola di recompra che pende sul cartellino dell’attuale numero 9 dei capitolini. La Roma dovrà rassegnarsi a perderlo a fine stagione, con un ritorno economico che sembra poter essere gigantesco per il club allenato da José Mourinho.

Una clausola pesante

Sono circa 80 milioni, euro più euro meno, quelli che i blues dovranno pagare per poter riprendere Tammy Abraham. Il calciatore inglese è prodotto del vivaio londinese, che ha vissuto per intero. I giallorossi un anno fa pagarono 40 milioni di euro per prelevarlo dal Chelsea, con ora la possibilità di fare una netta plusvalenza.

80 milioni di euro consentirebbero inoltre alla Roma di agire sul mercato per poter sostituire il talento inglese, con la possibilità di vedere altri talenti arrivare in giallorosso. Attualmente si può solo ipotizzare chi potrebbe arrivare in giallorosso, ma i nomi adatti alla squadra ci sono.

Il primo sarebbe Armando Broja, che potrebbe anche rientrare nella trattativa per Abraham. Il calciatore albanese sta trovando spazio con la maglia del Chelsea, ma appare ancora acerbo e bisognoso di crescere. Il calciatore ha sicure qualità, con il Napoli che negli scorsi mesi lo ha sondato. Il Chelsea potrebbe fare con la Roma un’operazione stile Abraham, con i capitolini che avrebbero il giusto sostituto.