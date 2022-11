Abraham può partire a gennaio, Roma su Frattesi

Tammy Abraham potrebbe partire nel mercato di gennaio, con la Roma che potrebbe usare i soldi dalla cessione per arrivare immediatamente al cartellino di Davide Frattesi

Nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta Tammy Abraham potrebbe andar via dalla capitale già dal mese di gennaio. Il calciatore inglese è stato riempito dai fischi all’uscita dal campo contro il Torino e questo potrebbe portare ad una prematura cessione per lui.

Il giocatore ha buon mercato, ma la tensione che si è creata con i tifosi potrebbe accellerare i tempi vertiginosamente. Su Instagram il giocatore ha detto: “Non è stato l’inizio da favola che tutti avremmo voluto, ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Per i tifosi e per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli. State attenti e ci vediamo presto“.

Roma su Frattesi?

Su Abraham ci sarebbe anche il Manchester United, che alla prima avvisaglia di cessione potrebbe buttarsi a capofitto su di lui. Il caso Ronaldo starebbe dando voglia di ricorrere al mercato degli attaccanti ai red devils, con l’inglese al primo posto nelle preferenze.

Il giocatore piace e non poco, con la Roma che davanti ad una ricca offerta accetterebbe di buon grado. I soldi verrebbero reinvestiti su Davide Frattesi, su cui Carnevali accetterebbe soltanto la cessione a titolo definitivo. Roma avvertita.