Abraham, si inserisce anche il Napoli ma solo se parte Osimhen

Nel caso in cui dovesse partire Victor Osimhen, il Napoli potrebbe provare a prendere Tammy Abraham dai giallorossi

Il campionato non è finito ma il Napoli ha già iniziato lo scouting per il post Osimhen. Il talento nigeriano potrebbe partire in estate, con la Premier League pronta a prelevarlo nel caso in cui si presentasse l’opportunità.

Il giocatore del Napoli è cercatissimo principalmente dal Manchester United, con Aurelio De Laurentiis che chiede però cifre superiori ai 100 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse accadere, però, una partenza il Napoli si butterebbe istantaneamente su un altro attaccante. Tra di questi c’è anche Tammy Abraham, che sembra in uscita dalla Roma.

Le possibilità

Con Tammy Abraham come prima pista utile, il Napoli si preparerebbe alla nuova stagione con un attaccante che già conosce il nostro campionato. Il giocatore inglese vorrebbe restare in Serie A, anche se non disdegnerebbe assolutamente un ritorno nella Premier League.

Il calciatore della Roma, però, non è l’unico nella lista di Cristiano Giuntoli. Infatti ci sarebbero anche altri tre profili. Il primo è un connazionale di Osimhen: Victor Boniface. Il calciatore nigeriano gioca con l’Union Saint Gilloise, con cui in Europa League ha collezionato 10 presenze segnando 6 gol e fornendo 2 assist.

Il secondo giocatore è Beto dell’Udinese, che in questa stagione, nonostante qualche infortunio di troppo, sta facendo vedere di cosa è capace. Sono 29 le presenze in Serie A e 10 i gol. Ultimo, ma non ultimo, Rasmus Hojlund che in 26 presenze di campionato alla prima stagione ha già segnato 7 gol e offerto 3 assist.