Accardi al posto di Giuntoli? La risposta del DS

Giuntoli sembra ormai deciso ad accettare la proposta della Juventus, con Accardi dell’Empoli che sarebbe la prima scelta per sostituirlo

“Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all’Empoli”. Così il direttore sportivo dell’Empoli ha commentato le voci di un suo possibile approdo in terra campana, a quelli che sono diventati campioni d’Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, infatti, il DS non ha confermato e ne smentito le voci che vogliono vederlo al posto di Cristiano Giuntoli.

L’attuale direttore sportivo del Napoli, infatti, avrebbe già accettato le avances della Juventus e sarebbe pronto a trasferirsi in estate. Davanti a lui ci sarebbe un progetto tecnico che vorrebbe riportare la Juventus a vincere già dalla prossima stagione, con i bianconeri che vogliono tornare a sollevare qualche coppa.

Intanto Giuntoli smentisce

Durante la festa post scudetto, l’attuale direttore sportivo dei partenopei ha parzialmente smentito le voci. Ecco cosa ha detto: “Sono molto felice, non c’è un momento particolare. Ci sono tanti momenti indescrivibili che mi porterò dietro per sempre. In questo momento sto cercando di realizzare quello che di straordinario abbiamo fatto e con calma parleremo di futuro. Io sono 8 anni che sono qua e sento parlare di cicli da allora. Fossi un tifoso non sarei così preoccupato con De Laurentiis per il futuro del Napoli“. Parole che sembrano poter aprire ad una permanenza, ma anche non chiudere ad un possibile addio. Giuntoli potrebbe aver finito il suo ciclo a Napoli?