Accostato al Napoli, ma può andare all’Inter: Kessie torna in Italia?

Kessie potrebbe presto tornare in Italia. Il giocatore ivoriano sembra essere nel mirino dell’Inter, che non ha mollato il colpo

Kessie potrebbe lasciare il Barcellona. È da inizio stagione che molti media stanno portando alla luce un possibile addio prematuro tra le due parti, che per il momento sembra non potersi concretizzare.

Il giocatore è stato dato anche come interesse concreto del Napoli, salvo essere smentito. Infatti, Jordi Cruijiff, direttore sportivo blaugrana, ha qualche giorno fa smentito ogni possibile trasferimento. Ecco cosa ha detto: “La situazione economica del club non è delle migliori ed il fair paly finanziario dev’essere rispettato. Nonostante ciò prevedo assenza di movimenti di mercato a gennaio, sia in entrata che in uscita. Frank è un giocatore speciale, che abbina fisico e tecnica come pochi. Sia da parte sua che da parte nostra c’è ampia volontà di continuare a lungo insieme“

Inter alla finestra

Un trasferimento, dunque, potrebbe avvenire solo in estate ma sembra difficile possa accadere allo stato attuale delle cose. Il calciatore ivoriano è concentrato sul progetto Barcellona e pian piano potrebbe ritagliarsi i propri spazi.

Lo stesso Xavi qualche mese fa ha parlato di lui, facendo capire che le voci di mercato possano essere eccessive e che lui resterà a Barcellona. Ad ottobre l’allenatore blaugrana disse a chi gli chiedeva del giocatore: “La concorrenza qui è agguerrita. Si sta allenando molto bene, ma è un grande professionista e sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione“. Se due indizi fanno una prova, allora qui nulla si muoverà.