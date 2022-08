Acerbi, il Monza fa la voce grossa

Francesco Acerbi potrebbe non finire alla Juventus o all’Inter, bensì al Monza. I brianzoli sembrano voler fare la voce grossa per il difensore

In uscita dalla Lazio, Francesco Acerbi potrebbe andare in un’altra squadra di Serie A. Sono tante le squadre che, in questa sessione di mercato, hanno mostrato interesse per l’ex giocatore del Chievo. Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e addirittura Fiorentina.

Nessuna di queste, però, sembrerebbe poter essere la prossima squadra di Acerbi. Almeno, nel caso in cui la nuova pretendente dovesse decidere di affondare il colpo. Infatti, Adriano Galliani e il Monza starebbero facendo la voce grossa per il difensore centrale e potrebbero provare a chiudere nel breve periodo.

Juventus e Inter si fanno da parte?

Nonostante anche la visita in sede dell’Inter di Federico Pastorello, il futuro di Francesco Acerbi sembra poter essere nella squadra di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Il giocatore potrebbe trovare un posto da titolare con i brianzoli, cosa che con una delle due big non avrebbe.

Per il momento, purtroppo, il giocatore si allena da separato in casa. La Lazio per lui chiederebbe circa 5-6 milioni di euro, anche se potrebbe accontentarsi di cifre inferiori considerando lo status attuale. Il giocatore ha un contratto fino al 2025, cosa che rende ancor più difficile la trattativa con il club capitolino.

L’ex Sassuolo vuole tornare ad essere protagonista in Serie A e trovare un posto in una squadra che possa avere delle ambizioni. Che siano ambizioni di vertice o di salvezza poco cambia, il giocatore vuole sentirsi coinvolto in un progetto cosa che alla Lazio sembra non poter avere.