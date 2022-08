Acerbi, possibile ritorno di fiamma con la Juventus

Francesco Acerbi è ufficialmente fuori rosa alla Lazio e potrebbe rientrare tra i profili utili per rinforzare la formazione di Massimiliano Allegri

Non solo Milenkovic per la Juventus. Nelle ultime ore sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma per Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Infatti, il calciatore è finito fuori dalla rosa dei capitolini in attesa di essere ceduto così come Akpa Akpro.

Il difensore ex Chievoverona potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus, che vorrebbe un centrale di esperienza e che non costi troppo. Qualcuno che possa far rifiatare i titolari, ma allo stesso tempo prendere il posto di Giorgio Chiellini.

Le attuali gerarchie difensive bianconere

Per il momento, Massimiliano Allegri sembrerebbe predisposto a continuare ad usare il 4-3-1-2. La difesa, dunque, potrebbe continuare ad essere a due centrali con Gleison Bremer auspicabile come uno dei titolari.

Per l’altro posto sembra esserci una sfida aperta tra Leonardo Bonucci e Federico Gatti, con il secondo che sta mettendo in seria difficoltà la titolarità dell’attuale capitano bianconero. Rugani sembra essere sempre più lontano da Torino, invece, specialmente con il pressing di Galatasaray, Empoli e Sampdoria che non accenna a fermarsi.

La Juventus, in questo pre-campionato, ha continuato a testare anche Danilo come difensore centrale dunque potrebbe esserci anche qualche sorpresa. La volontà bianconera, però, sembrerebbe quella di premunirsi nel caso in cui dovesse esserci l’occasione giusta. Acerbi corrisponde perfettamente a questa descrizione, anche se vi è da capire quanto possa spingersi in là la dirigenza. Il giocatore è voluto anche dal Milan e il pericolo di beffa c’è.